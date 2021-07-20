Saldırganların Yeni Hedefi Engelli Tuvaleti Oldu
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Saldırganların Yeni Hedefi Engelli Tuvaleti Oldu

Saldırganların Yeni Hedefi Engelli Tuvaleti Oldu
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browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerine saldırılar sürüyor.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerine saldırılar sürüyor. Sahilde bulunan Kültür Park'ta vatandaşların kullanımına kazandırılan sosyal tesisler, şehir magandalarının hedefi haline geldi. Bir süre önce halka açık tuvaletleri ve personel odalarını talan eden saldırganların yeni hedefi engelli vatandaşların kullanımı için yapılan tuvaletler oldu.

Malzeme dolabı çalındı, lavabo, musluk ve seramikler parçalandı

Kültür Park'ta bulunan ve özel gereksinimli bireylerin kullanımı için hizmete açılan tuvaletler kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından harabeye çevrildi. Tuvaleti kullanılamaz hale getiren şahıslar lavaboyu, duvar seramiklerini ve muslukları parçalarken, malzeme dolabını da çalarak kayıplara karıştı.

Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen saldırılar, vatandaşın hizmet almasını engellerken, hem kaynak hem de emek israfına neden oluyor.

Yayın Tarihi: 20. 7. 2021 09: 44: 26

Kaynak: Habermetre

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