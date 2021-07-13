Saldırganda örgüt izi olup olmadığı araştırılıyor
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Saldırganda örgüt izi olup olmadığı araştırılıyor

Saldırganda örgüt izi olup olmadığı araştırılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari'de İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Ç.'nin arkasında herhangi bir örgüt izi olup olmadığı araştırılıyor.

Hakkari'de İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Ç.'nin arkasında herhangi bir örgüt izi olup olmadığı araştırılıyor. Hakkari Özel Harekatta görevliyken daha önce bir bayan polisi de taciz ettiği, bu nedenle başka bir birime tayin edildiği ileri sürülen şahsın en son telefon konuşmalarını kimlerle gerçekleştirdiği ve kimlerle iletişimde olduğu incelemeye alındı.

Edinilen bilgiye göre, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görev yapan bir kadın polisi rahatsız eden saldırgan Nasuh Ç.'nin o dönem görev yerinin değiştirildiği ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi. Nasuh Ç.'nin Hakkari Polis Evi'ndeki bir kadın komiser yardımcısını rahatsız ettiği ve "İkaz" kararı alındığı kaydedildi. Cevher'i şehit eden saldırganın geçtiğimiz günlerde yaşanan olayın ardından Elazığ'a tayin edilmesine karar verildiği, ancak karara itiraz ederek gitmek istemediği öne sürüldü.

TELEFONU İNCELENİYOR

Cevher'le görüşen polisin "Gitmeyeceğim" şeklinde bir ifade kullandığı öğrenilirken, saldırganın herhangi bir örgüt bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor. Emniyet birimlerinin, daha önce de bir kadın polisi rahatsız ettiği, bu nedenle başka bir birime tayin edildiği ileri sürülen Nusuh Ç.'nin en son gerçekleştirdiği telefon konuşmalarını, kimlerle temas kurup iletişime geçtiği kişiler incelemeye alındı.

NAAŞI İSTANBUL'A GÖNDERİLECEK

Öte yandan menfur bir saldırı sonucu şehit olan Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, askeri uçakla Hakkari'den İstanbul'a getirilecek. Şehidin yarın öğlen Fatih Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliğinde defnedileceği öğrenildi.

Saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, şehit olan Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen 17-25 Aralık yargı darbesinin ardından önce İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdür Yardımcılığına, daha sonra da aynı şubeye 'müdür' olarak atanmıştı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğünde Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapan Cevher, bu dönemde FETÖ'ye yönelik pek çok operasyona imza atmıştı.

Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı evli ve 2 çocuk babasıydı.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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