Sağlık kontrolünde polise saldıran şahıs böyle etkisiz hale getirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık kontrolünde polise saldıran şahıs böyle etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sağlık kontrolünde polise saldıran şahıs böyle etkisiz hale getirildi Sağlık kontrolünde polise saldırıp hastane kapısını yumruklayan şahıs ekipler tarafından etkisiz hale getirildi Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşiyle tartışarak taşkınlık yapan şahıs, sağlık kontrolünde öfkelenerek...

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Sağlık kontrolünde polise saldıran şahıs böyle etkisiz hale getirildi

Sağlık kontrolünde polise saldırıp hastane kapısını yumruklayan şahıs ekipler tarafından etkisiz hale getirildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşiyle tartışarak taşkınlık yapan şahıs, sağlık kontrolünde öfkelenerek hastanenin otomatik kapısının camını yumruk atarak kırdı. Polise de saldıran şahıs, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay Yunus Emre Mahallesi Diş Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Murat A.eşi A.A. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Yüksek sesli ve hararetli tartışmayı gören vatandaşlar durumu İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce etkisiz hale getirildi. Polis otosuna alınan şahıs, doktor raporu alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirildiği sırada öfkelenerek polise saldırmaya çalışıp, kapının camını yumrukla kırdı. Polis ekipleri, saldırganı yere yatırarak etkisiz hale getirdiler.

Saldırgan ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şahıs hakkında kamu malına zarar verme suçundan işlem başlatıldı.

Sağlık kontrolünde polise saldıran şahıs böyle etkisiz hale getirildi

Sağlık kontrolünde polise saldıran şahıs böyle etkisiz hale getirildi

Sağlık kontrolünde polise saldıran şahıs böyle etkisiz hale getirildi

Sağlık kontrolünde polise saldıran şahıs böyle etkisiz hale getirildi

Sağlık kontrolünde polise saldıran şahıs böyle etkisiz hale getirildi

Sağlık kontrolünde polise saldıran şahıs böyle etkisiz hale getirildi

Sağlık kontrolünde polise saldıran şahıs böyle etkisiz hale getirildi

Sağlık kontrolünde polise saldıran şahıs böyle etkisiz hale getirildi

Sağlık kontrolünde polise saldıran şahıs böyle etkisiz hale getirildi

Sağlık kontrolünde polise saldıran şahıs böyle etkisiz hale getirildi

Esenyurt'ta sokak ortasında savaş! 40 kişi birbirine girdi

Esenyurt'ta sokak ortasında savaş! 40 kişi birbirine girdi

 Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı

 Düğünde kavga eden şahıs, sinirlerine hakim olamayıp aracını davetlilerin üzerine sürdü

Düğünde kavga eden şahıs, sinirlerine hakim olamayıp aracını davetlilerin üzerine sürdü

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title