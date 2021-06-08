Saldırgan damat ve yakınları serbest kaldı, kuaför isyan etti
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Saldırgan damat ve yakınları serbest kaldı, kuaför isyan etti

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen - Haberler | 3. Sayfa

Saldırgan damat ve yakınları serbest kaldı, kuaför isyan etti Gaziantep'te kuaförün söylediği ücreti fazla bulduğu için iş yerini basıp kuaför ile çalışanlarına saldıran damat ve yakınları serbest bırakıldı.

Saldırgan damat ve yakınları serbest kaldı, kuaför isyan etti

GAZİANTEP - Gaziantep'te kuaförün söylediği ücreti fazla bulduğu için iş yerini basıp kuaför ile çalışanlarına saldıran damat ve yakınları serbest bırakıldı. İş yerine saldıran kişilerin karakoldan serbest bırakılmalarına isyan eden kuaför Melisa Güner, "Olaya ilişkin bütün kamera görüntülerini verdiğimiz halde bize saldıran kişiler elini kolunu sallayarak geziyorlar" dedi.

Gaziantep'te gelinin düğün saçını ve makyajını yapan kuaföre ücreti fazla bulduğu için saldıran damat ve akrabaları serbest bırakıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Recep G., Yakup G., Yunus G. ve Yusuf G. ile 2 yakını Karataş Polis Merkezi'nde ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Şüpheliler serbest kalınca ağlayarak isyan etti

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmeden direkt serbest bırakılmalarına tepki gösteren kuaför Melisa Güner, ağlayarak şüphelilerin serbest kalmasına isyan etti. Saldırıya uğradığı kuaförü önünde meslektaşları, avukatı Mustafa Çelik, Semra Sözen ve İbrahim Halil Sözen ile birlikte basın açıklaması düzenleyen Güner, "Yetkililer bu duruma bir el atsın. Artık sesimizi birileri duysun" dedi.

"Güvenlik kamera görüntülerine rağmen serbest kaldılar"

5 Haziran günü kendisi ve çalışanlarının gelin yakınları tarafından darp edildiğini aktaran Güner, iş yerlerinin yağmalandığını belirtti. Kendilerine silah çekildiğini söyleyen Güner, "Bize silah çekip silah kabzalarıyla yüzümüze, başımıza vücudumuzun birçok yerine vurdular. Bugün olaya ilişkin bütün kamera görüntülerini verdiğimiz halde bize saldıran kişiler elini kolunu sallayarak geziyorlar. Burada bütün gördüğünüz kuaför meslektaşlarım bana destek olmaya geldi. Ben adalet istiyorum. Ben bir kadına artık vurulsun istemiyorum. Bir kadın dayak yesin istemiyorum. Lütfen size yalvarıyorum. Savcılık, emniyet, yetkililer sesimizi duysun" ifadelerini kullandı.

"En ufak bir adli kontrol şartı bile uygulanmadı"

Saldırıya uğrayan Güner'in avukatı İbrahim Halil Sözen ise yaşanan olayın ardından şüphelilerin nöbetçi savcının kararıyla ilgili karakolda ifadelerinin alındığı dile getirdi. Karakoldaki işlemlerin ardından saldırganların serbest bırakıldığını paylaşan Sözen, "En ufak bir adli kontrol şartı bile uygulanmadı. Bunların hiçbiri olmadan serbest kaldılar. Gelinen nokta acı verici bir durumdur. Bugün en ufak bir hırsızlık olayında bile adli kontrol şartı uygulanıyor. Yurt dışı çıkış yasağı veriliyor. İmza şartı getiriliyor. Türkiye'nin klasikleşen kadına şiddet sorunuyla karşı karşıyayız. Kadına şiddet olayı artık toplumsal bir sorundur. Bunu böyle görmeliyiz. Bu kadının veya erkeğin değil toplumun sorunudur. Biz adli süreci takip ediyoruz. Saldıran kişiler en ağır cezaları alabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yarın şüphelilerin serbest bırakılmasına ilişkin gerekli itirazlarımızı yapacağız" diye konuştu.

Saldırgan damat ve yakınları serbest kaldı, kuaför isyan etti
Saldırgan damat ve yakınları serbest kaldı, kuaför isyan etti
Saldırgan damat ve yakınları serbest kaldı, kuaför isyan etti
Saldırgan damat ve yakınları serbest kaldı, kuaför isyan etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen

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