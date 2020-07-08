Saldırdığı iki doktoru darbeden şüpheli yakalandı (2)
TUTUKLANDISamsun'da kayıtlı olmadığı Aile Sağlığı Merkezi'nde muayene talebi geri çevrildiği gerekçesiyle iki doktoru darbeden Umut Y. (28), polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
08.07.2020 18:30 | Son Güncelleme: 08.07.2020 19:29
TUTUKLANDI
Samsun'da kayıtlı olmadığı Aile Sağlığı Merkezi'nde muayene talebi geri çevrildiği gerekçesiyle iki doktoru darbeden Umut Y. (28), polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Umut Y., tutuklandı.
Kaynak: DHA