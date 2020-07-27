Salda plajında güvenlik, bisikletli polislere emanet
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Salda plajında güvenlik, bisikletli polislere emanet

TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak adlandırılan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü Halk Plajı'nda güvenliği, bisikletli polis timi sağlıyor.

Salda plajında güvenlik, bisikletli polislere emanet
27.07.2020 08:13 | Son Güncelleme: 27.07.2020 08:16

TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak adlandırılan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü Halk Plajı'nda güvenliği, bisikletli polis timi sağlıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bu yıl ilk defa oluşturulan bisikletli polis timi, 15 Haziran'dan itibaren göreve başladı. 6 kişiden oluşan bisikletli polis timi, ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı cumartesi ve pazar günleri Salda Gölü Halk Plajı'nda güvenliği sağlıyor. Gölde 27 Haziran'dan beri Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan gelen atlı jandarma timi de görev yapmaya başlamıştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan, normalleşme süreciyle 1 Haziran'da yeniden açılan Salda Gölü Belediye Halk Plajı'nda, hafta sonları yaşanan yoğunluk nedeniyle güvenliği bisikletli polis timi sağlıyor. Bisikletli polis timine motosikletli timler de destek oluyor.

Gölü ziyarete gelenler, bisikletli ve motosikletli polis timlerinin güvenliği sağlamasından memnun olduklarını belirtti. Bisikletli polis timleri eylül ayı sonuna kadar görev yapacak.


Kaynak: DHA

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