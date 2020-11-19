Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü

19.11.2020 17:21 | Son Güncelleme: 19.11.2020 17:45

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, Salda Gölü manzaralı 2079 rakımlı Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, Salda Gölü manzaralı 2079 rakımlı Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Turkuaz suyu ve beyaz kumsalıyla dikkati çeken Salda Gölü'nü kuş bakışı gören Tınaztepe'de, çam ormanlarının arasındaki Salda Kayak Merkezi sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

Kayak merkezinde en kısa zamanda sezonun başlaması temenni ediliyor.

Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü
Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü
Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü
Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
Denizli Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü
Denizli Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü
İzmir'e mevsimin ilk karı düştü
İzmir'e mevsimin ilk karı düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Berat Albayrak Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Demet Akalın Aydemir Akbaş İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ozan Kabak Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Faiz Uefa Milli Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 17:45:36. #1.14#
title