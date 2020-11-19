Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü
19.11.2020 17:21 | Son Güncelleme: 19.11.2020 17:45
Burdur'un Yeşilova ilçesinde, Salda Gölü manzaralı 2079 rakımlı Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde, Salda Gölü manzaralı 2079 rakımlı Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.
Turkuaz suyu ve beyaz kumsalıyla dikkati çeken Salda Gölü'nü kuş bakışı gören Tınaztepe'de, çam ormanlarının arasındaki Salda Kayak Merkezi sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.
Kayak merkezinde en kısa zamanda sezonun başlaması temenni ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı