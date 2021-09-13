Salda Kayak Merkezi'nden paraşütle izinsiz atlayış yasaklandı - Haberler
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Salda Kayak Merkezi'nden paraşütle izinsiz atlayış yasaklandı

Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel
Salda Kayak Merkezi'nden paraşütle izinsiz atlayış yasaklandı

BURDUR'da Yeşilova Kaymakamlığı, Salda Kayak Merkezi'ne çıkan yol üzerinde paraşütle izinsiz atlayışı yasakladı.

BURDUR'da Yeşilova Kaymakamlığı, Salda Kayak Merkezi'ne çıkan yol üzerinde paraşütle izinsiz atlayışı yasakladı.

Geçen günlerde Salda Kayak Merkezi'nin bulunduğu Tınaztepe'ye çıkarak yol üzerinden atlayış yapan yamaç paraşütçülerine Salda Gölü sahiline izinsiz iniş yaptıkları gerekçesiyle Kabahatler Kanunu kapsamında 427 lira ceza kesildi. Yeşilova Kaymakamlığı şimdi de Salda Kayak Merkezi'ne çıkan yol üzerinde paraşütle izinsiz atlayışı yasakladı. Paraşütçülerin atlayış yaptığı yere 'Bu alanda yamaç paraşütü ile atlamak yasaktır. Paraşütle uçuş izninin Yeşilova Kaymakamlığı'ndan alınması gerekmektedir. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır' yazılı tabela konuldu.


Salda Kayak Merkezi'nden paraşütle izinsiz atlayış yasaklandı

Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Salda Kayak Merkezi'nden paraşütle izinsiz atlayış yasaklandı - Haberler
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