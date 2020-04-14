Salda için bilim kurulu oluşturulacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Salda için bilim kurulu oluşturulacak - Haberler
Mehmet Ali Kahraman, SALDA GÖLÜ, Salda, Güncel

Salda için bilim kurulu oluşturulacak

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Salda Gölü için bilim kurulu oluşturulacağını belirterek, "Teknik uzmanlardan oluşan bilim kurulu ile buradaki projelerimizi tekrar masaya yatıracağız. Bu kurul bize projelerinin tamamında destek verecek" dedi.

14.04.2020 17:05 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:05
Salda için bilim kurulu oluşturulacak

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Salda Gölü için bilim kurulu oluşturulacağını belirterek, "Teknik uzmanlardan oluşan bilim kurulu ile buradaki projelerimizi tekrar masaya yatıracağız. Bu kurul bize projelerinin tamamında destek verecek" dedi.

"Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'ndeki iş makineleri görüntüleri sosyal medyada büyük tepki adlı. Sosyal medya platformu Twitter'da Salda Gölü'yle alakalı 30 bine yakın paylaşım yapıldı.

Görüntülerin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Konuya ilişkin açıklama yapan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, "Görüntülerin ardından bakanımızın talimatıyla hemen sahaya hareket ettik. Dün akşamdan itibaren alandaki incelemelerimizle beraber tüm faaliyetleri durdurduk. Gerekli idari tahkikat ve soruşturma başlatıldı, cumhuriyet savcısına da suç duyurusunda bulunduk" şeklinde konuştu.

"Plajdan kum alınmadı"

Salda'da gelişigüzel bir kullanım olduğunun altını çizen Kahraman, "Araçlar gölün kenarına kadar giriyordu. Derme çatma çadırlar, barakalar vardı bunların hepsini kaldırıldık. Gölden 600 mette mesafeye çektiğimiz bariyerlerle araçların göle girişini engelledik. Göl çevresindeki tüm kaçak yapıların yıkılmasını sağladık. Bu işi bir senedir çok hassas bir şekilde yürütüyoruz. Bu kadar hassas bir süreç yürütürken yapmakta olduğumuz günü birlik kullanımları oluşturacakken, hiçbir şekilde proje kapsamında olmamasına rağmen böyle izinsiz bir müdahale ile karşılaştık. Bu çerçevede gerekli yasal işlemler başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Kahraman, iş makinelerinin girdiği alanın plajdan 800-900 metre civarında uzak bir noktada olduğunu ifade ederek, "Plajdan kum alındığı iddiaları söz konusu değildir, buradaki otopark alanından bir miktar kum alımı söz konusu olmuştur. Biz burayı düzeltip tekrar eski haline de getiriyoruz" diye konuştu.

"Bilim kurulu oluşturacağız"

Salda Gölü ile ilgili bir bilim kurulu oluşturulacağını söyleyen Kahraman, "Teknik uzmanlardan oluşan bilim kurulu ile buradaki projelerimizi tekrar masaya yatıracağız. Bu kurul bize projelerinin tamamında destek verecek. Biz burada hassas bir süreç yürütmeye çalışıyoruz, önde gelen STK'larla biyoçeşitlilik çalışması yürütüyoruz" dedi.

"Salda 7/24 izlenecek"

Bakan Kurum'un talimatıyla Salda'nın 7/24 izleneceğini açıklayan Kahraman, "Bundan sonraki süreçte sayın bakanımızın talimatı çerçevesinde burayı 7/24 izleyecek bir mekanizma kuracağız. Bunu bütün vatandaşlarımız şeffaf bir şekilde görebilecekler. Buradaki sürecin her adımını şeffaf bir şekilde yürütmeye çalışacağız. İzleme mekanizması valilik, kaymakamlık ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz koordinesinde gerçekleştirilecek. Kameralar sistemiyle giriş çıkışlar izlenecek. Aynı zamanda internet ortamından paylaşacağız. Herkes evinden ne olduğunu görecek" şeklinde konuştu. - BURDUR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
'Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı' Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı Haberler
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı Haberler
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı
Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi
Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi
Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı
Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti
Galatasaray'ın istediği Nazım Sangare'nin transferine Antalyaspor'dan yeşil ışık
Galatasaray'ın istediği Nazım Sangare'nin transferine Antalyaspor'dan yeşil ışık
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi
İtalya'dan çarpıcı koronavirüs raporu: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor
İtalya'dan çarpıcı koronavirüs raporu: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor
Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı
Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı
ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor
ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor
Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle
Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle
Altın tarihi rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihi rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı
Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Artvin'de kış uykusundan uyanan ayı ve iki yavrusu şehre indi
Artvin'de kış uykusundan uyanan ayı ve iki yavrusu şehre indi
Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen 'Bakmak zorundasınız' eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin
Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen "Bakmak zorundasınız" eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık, Luiz Gustavo'ya geçecek
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık, Luiz Gustavo'ya geçecek
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Cemal Enginyurt Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Emrah Dilan Çıtak Simge Sağın Levent Dörter
Spor Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm İnfaz Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Salda için bilim kurulu oluşturulacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 18:16:44. #1.14#
title