Salda Gölü tartışmaları devam ederken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu görevden alındı Geçtiğimiz hafta Salda Gölü'nde iş makineleri ile başlayan ve tepki çeken çalışmaların ardından müteahhit ile sorumlu yöneticiler görevden alınırken bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu'nun da görevden alınması dikkat çekti.

Burdur'da bulunan ve doğal güzelliği dolayısıyla tüm dünyada meşhur olan Salda Gölü'nde geçtiğimiz hafta iş makineleriyle başlayan ve tepkilerin ardından durdurulan çalışmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu da görevden alındı.

AYAKKABIYLA BASILMAYAN YERLERE HAFTA İŞ MAKİNELERİ GİRDİ

Salda Gölü'nde yapılacak düzenleme çalışmaları kapsamında geçtiğimiz hafta iş makineleri göl kenarında çalışmaya başladı. Koronavirüs nedeniyle Salda Gölü'nün ziyaretçiye kapalı olduğu günlerde bu çalışma tepki çekerken normal zamanda ayakkabıyla bile yürünmeyen göl etrafında iş makinelerinin bulunması da bir başka tepki konusu oldu.

SORUMLULAR GÖREVDEN ALINDI

TOKİ tarafından düzenleme işinin ihale edildiği Salda'da oluşan manzara sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sorumluların görevden alındığını söyledi ve şu açıklamayı yaptı: "Yüklenici firmaya, projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Sorumluluğu kesinleşen personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır."

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDA DA DİKKAT ÇEKEN GÖREVDEN ALMA

Öte yandan yaşanan süreç sonrasında dikkat çeken bir görevden alma yaşandı. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu görevden alındı. Kandazoğlu'nun yerine henüz bir atama yapılmadı.

Yusuf Kandazoğlu (solda)

SALDA GÖLÜ, TABİAT PARKI STATÜSÜNDE

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan Salda Gölü; 184 metreye varan derinliği ile Türkiye'deki en derin göllerden biridir. Göl Burdur İli Yeşilova İlçesi sınırları içinde yaklaşık 6.8 km eninde, 9.186 km uzunluğunda bir tektonik çukurun üzerine yerleşmiş kapalı havza içerisinde yer alır. Salda Gölü Yeşilova ilçe merkezine 4km uzaklıkta ; Doğanbaba, Salda, Eşeler Dağları ve Kayadibi taşı önünde oluşmuştur.