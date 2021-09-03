Sığla Ormanı TKA ve Karataş Gölü YHGS Ahşap Tabela Yapım İşi
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Sığla Ormanı TKA ve Karataş Gölü YHGS Ahşap Tabela Yapım İşi

Sığla Ormanı TKA ve Karataş Gölü YHGS Ahşap Tabela Yapım İşi
Habermetre - Haberler | Toplum

Sığla Ormanı TKA ve Karataş Gölü YHGS Ahşap Tabela Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 14. 09. 2021 Salı günü saat: 10. 00'da açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Sığla Ormanı TKA ve Karataş Gölü YHGS Ahşap Tabela Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 14. 09. 2021 Salı günü saat: 10. 00'da açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale ilanı duyurusunu görüntülemek için tıklayınız...

Kaynak: Habermetre

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Sığla Ormanı TKA ve Karataş Gölü YHGS Ahşap Tabela Yapım İşi - Haberler
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