Sığla Ormanı TKA ve Karataş Gölü YHGS Ahşap Tabela Yapım İşi

Sığla Ormanı TKA ve Karataş Gölü YHGS Ahşap Tabela Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 14. 09. 2021 Salı günü saat: 10. 00'da açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.