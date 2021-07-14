Salda gölü nerede? Salda gölü NASA için neden önemli ? Salda gölünde nerde konaklama yapılır? Salda gölünde nerelerde kamp yapılır?

Salda Gölü, Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinde biridir. Özellikle de Amerikan uzay istasyonu (NASA)tarafından paylaşılmasıyla son zamanlarda oldukça popülerlik kazandı. Peki, Salda gölü nerde? Salda gölünde nerde konaklama yapılır? İşte doğa mucizesi Salda gölü hakkında merak edilenler ve detayları...

Ülkemiz doğal ve tarihi güzellikleri açısından oldukça zengindir. Bu güzelliklerin en güzel örneklerinden biri de salda Gölüdür. Salda Gölü hakkında detaylar merak edilirken Salda gölünde nerde konaklama yapılır? Salda gölünde nerelerde kamp yapılır ve Salda gölü NASA için neden önemli gibi konular araştırıldı.

SALDA GÖLÜ

Salda Gölü, karstik arazi üzerinde yüzeyde meydana gelen çukurların suyla dolmasıyla oluşan karstik göllerden biridir. Karstik jeolojik yapı, elverişli iklim burda özellikle göller yöresinde çok sayıda karstik gölün oluşumuna zemin hazırlamıştır. Salda, gölü göller yöresinin en karekteristik göllerinden biridir.Türkiye'nin en derin göllerinden (184m) biri olup; aynı zamanda en temiz suyuna sahip göllerinden biridir. Beyaz kumlardan oluşan plajları Salda'yı eşsiz kılan özelliklerinden sadece biridir. Yüzölçümü olarak 44kmdir.Deniz seviyesinden yüksekliği 1140m'dir.Etrafıı meşe ormanları ile kaplıdır. Akdeniz ikliminin yaşandığı göl, turizm açısından da oldukça ilgi çekmektedir. Doğal güzelliklerinin yanında suyunun biyolojik mineralizyon açısından iyi derece olmasından dolayı koruma altına alınmıştır. Suyu aynı zaman az tuzlu ve alkalin bir yapı göstermektedir. Salda gölü 14.03.2019 tarihinde cumhurbaşkanlığı kararı ile Özel çevre koruma bölgesi olarak tespit edilmiş ve ilan edilmiştir.

SALDA GÖLÜ EKOLOJİSİ

Salda Gölü ekolojik açıdan da oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Pek çok endemik tür de barındıran göl adeta bir doğa harikasıdır. Salda gölünün etrafında 20 si endemik tür olmak üzere toplamda 301 bitki türü bulunmaktadır. Göl aynı zamanda pek çok hayvana da ev sahipliği yapmaktadır. Bölgede toplam 114 omurgalı canlı bulunmaktadır.Göl aynı zamanda 69 kuş türüne de ev sahipliği yapmaktadır. Bu türlerin( Yalıçapkını, tepeli karabatak, Büyük akbalıkçı ,sarı asma, kukumav, karabaş ötleğen halkalı sinek kapan) bazıları tehlike altındadır

SALDA GÖLÜ NERDE?

Salda Gölü nerde, Salda Gölü Akdeniz Bölgesinin göller yönünden zengin olan göller bölgesinde bulunan karstik göllerden biridir. Burdurun Yeşilova ilçesinde bulunup ilçe merkezine yaklaşık 4 km uzaklıktadır. Yeşil ova Burdur merkeze 76 km uzaklıkta yer almaktadır.

SALDA GÖLÜ,NASA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Salda Gölü NASA için neden önemli çünkü Salda Gölü, uzun zamandan beri astronotların incelemesi altında bulunan Mars gezegenindeki Jezero kraterinde bulunan mineral ve yüzey şekillleri bakımından dünyada benzerlik gösteren tek göldür. Deltalar, karbonatlı yapı bu benzerliğin en önemli örneğini oluşturmaktadır Öyle ki marsa araç gönderilmeden önce salda gölünde bir takım ön hazırlıklar ve incelemeler yapılmıştır. Mars gezegeninde yaşamsal izlerin aranması ve burda bulunan jezero krateri ile Saldanın benzer ortak özelliklerinin olması Salda'nın dünya gündeminde de yer almasını da sağlamıştır.

SALDA GÖLÜNDE NERDE KONAKLAMA YAPILIR?

Salda Gölünde nerde konaklama yapılır? Salda Gölünün doğal güzellikleri suyunun temiz ve berrak olması, turkuaz rengi eşsiz manzarası, bembeyaz kumları ve Maldivlere benzetilmesi kuşkusuz gölü bir turizm cazibe merkezi kılmış ve her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret etmesine sebep olmuştur. Ziyaretçi sayısının artması konaklama ve otel ihtiyacını da doğurmuştur. Artan konaklama ihtiyacını gidermek için gerek Burdur il merkezinde gerekse de gölün de sınırları içinde yer alan Yeşil ova yakınlarında çok sayıda otel pansiyon bulunmaktadır. Bu konaklama merkezleri yılın her döneminde ziyaretçilerine farklı etkinlikler sunmaktadır.

SALDA GÖLÜNDE KAMP NERELERDE YAPILIR?

Salda gölünde kamp nerde yapılır? Salda Gölü etrafında doğal yanın korunması için özel kamp kurulmasına izin verilmiyor. Bunun dışında belediyelerin izin verdiği kamp alanlarında ve halk plajlarında kamp yapılmasına müsaade ediliyor. Arıca Salda Gölünden kum almak yasak ve cezai bir yaptırımı var.