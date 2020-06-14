Salda Gölü'ne ziyaretçi akını
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Salda Gölü'ne ziyaretçi akını

Salda Gölü'ne ziyaretçi akını 1 haziranda yeniden ziyarete açılan Salda Gölü, hafta sonu misafirlerini ağırladı Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen, suyunun temizliği ve turkuaz rengiyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, normalleşme...

14.06.2020 11:28 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:45

Salda Gölü'ne ziyaretçi akını

1 haziranda yeniden ziyarete açılan Salda Gölü, hafta sonu misafirlerini ağırladı

BURDUR - Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen, suyunun temizliği ve turkuaz rengiyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, normalleşme süreciyle birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Salda Gölü, beyaz kumsalıyla nişanlı çiftlerin de doğal stüdyosu oldu.

Geçen yıl yaz döneminde 1,5 milyona aşan yerli ve yabancı turisti ağırlayan Salda Gölü bu yılda ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Korona Virüs sebebiyle ziyaretlere kapalı olan Salda Gölünün 1 Haziran'da normalleşme sürecinin başlaması ve ziyaret yasağının kalkmasıyla eski günlerine dönmeye başladı. Türkiye'nin her yerinden vatandaşlar, Burdur'un Yeşilova İlçesinde yer alan Salda gölünün beyaz kumsallarını görmek için geliyor. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Özel Çevre Koruma Alanı olarak ilan edilen, pandemi döneminde ziyarete kapatılan ve normalleşme adımlarının atılmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Salda Gölüne her geçen gün ziyaretçilerin uğrak yeri olmaya devam ediyor.

Ankara'dan gelen Nişanlı Seyid ve Melis çiftti "Düğün öncesi doğa fotoğraf çektirmek için geldik buraya, burası doğal güzel bir ortam, burasını nişanlım internetten görmüş . Biz başka ülkede zannediyorduk meğer Türkiye' deymiş, iyi ki gelmişiz " dediler.

Salda'ya Bursa'dan geldiğini açıklayan Meryem Durmuş " geçenlerde haberlerde duymuştuk Salda gölü yok olacak diye bizlerde merak edip geldik. Gördük ki bahsedilen haberlerden alakası yok güzelleşip toparlanmış halde bulduk" diye konuştu.

Salda Gölü'ne ziyaretçi akını

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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