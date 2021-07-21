Salda Gölü'ne serinlemek için giren genç boğuldu
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Salda Gölü'ne serinlemek için giren genç boğuldu

Salda Gölü'ne serinlemek için giren genç boğuldu
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne serinlemek için giren 19 yaşındaki Mehmet Kolukısa, boğuldu.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne serinlemek için giren 19 yaşındaki Mehmet Kolukısa, boğuldu.

Merkeze bağlı Çatağıl köyünden halk plajına gelen Kolukısa, yüzmek için göle girdi.

Bir süre sonra Kolukısa'nın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar cankurtarana haber verdi.

Cankurtaran ve göldeki vatandaşlar tarafından sahile çıkarılan Kolukısa'ya suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı.

Kolukısa'yı hayata döndürmek için yapılan kalp masajı oradaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Salda Gölü'nde temmuz ayının ilk haftası bir çocuk daha boğulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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