Salda Gölü'ne evsel atık su girişi bulunmadığı açıklaması
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Salda Gölü'ne evsel atık su girişi bulunmadığı açıklaması

Salda Gölü'ne evsel atık su girişi bulunmadığı açıklaması
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nün kıyısındaki bölgede oluşan sarımtırak görüntüye ilişkin numunelerin analiz sonuçlarına göre, göle evsel atık su girişi olmadığı bildirildi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nün kıyısındaki bölgede oluşan sarımtırak görüntüye ilişkin numunelerin analiz sonuçlarına göre, göle evsel atık su girişi olmadığı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen hafta gölü besleyen derelerin göle dökülen noktalarda yüzey suyuna karışan polenlerin neden olduğu renk değişikliğinin kirlilik olarak basına yansıtılması neticesinde Burdur Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlık Birimince sudan numuneler alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Salda Gölü'nün evsel atık sularla kirlendiğine yönelik iddiaların asılsız olduğu, gölün farklı noktalarından alınan numunelerin analizleriyle kanıtlandı." ifadesi kullanıldı.

Analiz sonuçları değerlendirildiğinde Salda Gölü'nün su kalitesinin ilgili mevzuat kapsamında birinci sınıf kalitede yer aldığının görüldüğü bildirildi.

"Salda Gölü etrafındaki yerleşim yerlerinde sızdırmasız fosseptikler bulunuyor"

Salda Gölü etrafındaki Salda ve Doğanbaba köyleri ile Yeşilova ilçe merkezinde mevcutta uygulanan sızdırmasız foseptikler bulunduğu aktarılan açıklamada, "Bakanlığımızca Atıksu Yönetim Planı kapsamında yürütülen çalışmalar, bu yerleşimlerin atık sularının ileri arıtım metotlarına göre arıtılıp çıkış suyunun da tarımsal sulamada kullanılarak Salda Gölü su bütçesine katkı sağlamasını içeriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Doğanbaba ve Salda köylerinin paket atıksu arıtma tesislerinin uygulama ihalesinin 24 Haziran'da açık ihale yöntemiyle ihale edileceği ve Yeşilova Arıtma Tesisi'nin ise ihalesinin hazırlık aşamasında olduğu belirtildi.

Salda Gölü ve Havzası Arıtılmış Suyun Geri Kazanımı Projesi ihalesinin ise 26 Mayıs'ta yapıldığı vurgulanarak, bu kapsamda arıtılmış atık suyun Salda Gölü ve havzasına deşarj edilmesi önlenerek yüzde 100'e yakın bir kısmının geri kazanılmasının hedeflendiği bildirildi.

"Salda'nın yüzme suyu kalitesi A sınıfı"

Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğünce Salda Gölü'nün Halk Plajı, Akkumluk (Beyaz adalar), Doğanbaba ve Orman plajlarından yüzme sezonlarında numuneler alındığı, buna göre, Salda Gölü yüzme suyu kalitesinin A sınıfı olarak belirlendiği vurgulandı.

Yüzme suyu kalitesi analiz sonuçlarının Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce "yuzme.saglik.gov.tr" adresinde yayınlandığı kaydedildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Burdur Valiliğince Salda Gölü kıyısında oluşan renk değişikliğinin göl çevresindeki çamlık ve sazlık alanlarda polenlerden ve ağaç birikintilerinden kaynaklandığı, polen patlamalarının bahar aylarında yaşanan doğal bir süreç ve mevsimsel olan görüntünün her yıl dönemsel olarak gerçekleştiği açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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