Salda Gölü'ndeki izinsiz müdahaleye suç duyurusu
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SALDA GÖLÜ, Yeşilova, Türkiye, Burdur, Güncel

Salda Gölü'ndeki izinsiz müdahaleye suç duyurusu

Burdur'un Yeşilova ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü yakınında çevre düzenlemesi yapan yüklenici firmanın usulsüz çalışma yaptığı iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

14.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:20
Salda Gölü'ndeki izinsiz müdahaleye suç duyurusu

Burdur'un Yeşilova ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü yakınında çevre düzenlemesi yapan yüklenici firmanın usulsüz çalışma yaptığı iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Salda Gölü kenarında gazetecilere açıklama yapan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, sosyal medyadaki tartışmalar üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla sahaya geldiklerini belirtti.

Dün akşam itibariyle alanda çevre düzenlemesi yapan firmanın faaliyetinin durdurulduğunu belirten Kahraman, usulsüz çalışmaya ilişkin gerekli idari soruşturma ve tahkikatı başlattıklarını aktardı.

Kahraman, söz konusu müdahaleye ilişkin Burdur Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulunduklarını bildirdi.

Salda Gölü çevresinde yaklaşık 2 yıldır çevre düzenlemesi için proje yürütüldüğünü hatırlatan Kahraman, şöyle konuştu:

"Salda Gölü'müz yıllık 1,5 milyon ziyaretçi alan Türkiye'nin göz bebeği turizm destinasyonlarımızdan birisidir. Daha önceden alanda gelişi güzel bir kullanım vardı. Araçlar gölün kıyısına kadar inebiliyordu, derme çatma bungalovlar, çadırlar, barakalar vardı. Bunların hepsini kaldırdık. Çöplerin toplanması için konteynerler yerleştirildi. Vidanjörler Bakanlığımız tarafından bölgeye verildi. Buradaki işi Valilikle hassas bir şekilde yürütüyoruz. Sayın Bakanımızın özel ilgi, alaka ve talimatları sonucunda alan Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi. Çevredeki maden ocaklarının baskısı azaltıldı. Aynı zamanda bir takım başka projelerin de göle zararlı etkileri düşünülerek bu çerçevede yapılan bazı projeler durduruldu."

Bu kadar hassas davrandıkları bir alanda ziyaretçilerin günü birlik ihtiyaçlarını karşılayacakları kullanım alanları oluşturulurken hiçbir şekilde proje kapsamında olmamasına rağmen izinsiz bir müdahale ile karşılaştıklarını ifade eden Kahraman, "Sayın Bakanımızın talimatlarıyla gerekli yasal işlemler başlatıldı, çalışma durduruldu. Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu." diye konuştu.

Alan 7 gün 24 saat kamera sistemiyle izlenecek

Bundan sonraki süreçte çalışmaların daha dikkatli takip edileceğini vurgulayan Kahraman, "Alan, kurulacak görüntü sistemiyle tüm vatandaşlarımız tarafından 7 gün 24 saat izlenebilecek. Bütün vatandaşlarımız kameralarla kurulan mekanizmayla şeffaf bir şekilde burayı görebilecekler." ifadesini kullandı.

Çalışmanın yapıldığı yerin plajdan yaklaşık 800-900 metre geride olduğuna işaret eden Kahraman, "Buna rağmen bizim bu izinsiz çalışmayı tasvip etmemiz mümkün değildir. Bu çerçevede biz gerekli işlemleri başlattık. Plajdan kum alındığı yönündeki iddialar doğru değil. Burada otopark olarak kullanılan alanda tesviye maksatlı bir kum alımı olmuştur. Çalışmanın yapıldığı yeri düzeltip eski haline getiriyoruz. Bundan sonraki süreçte bir de bilim kurulu oluşturacağız. Teknik uzmanlardan oluşan bir kurul ile projeleri tekrar masaya yatıracağız." şeklinde konuştu.

Gölün bulunduğu alanda sigara içilmesi, duşlarda şampuan ve sabun kullanılmaması, piknik yapılması, yiyecek içecek getirilmesi, kil alınmasının yasaklanması gibi mahalli idarenin aldığı bir takım kararlar olduğunu da hatırlatan Kahraman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizin önde gelen STK'leri ile alandaki biyoçeşitlilik çalışması yürütüyoruz. Bununla birlikte burada alabileceğimiz ek tedbirler de ortaya çıkabilecek. Gerekirse göle veya kumsala zarar verecek bir kullanım varsa bunların da önümüzdeki dönemde önünü kesecek bir takım adımlar atacağız."

Kaynak: AA

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