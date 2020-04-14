Salda Gölü'ndeki çalışmaya suç duyurusu
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kahraman, Salda Gölü'ndeki izinsiz çalışmaya ilişkin, "Sayın Bakanımızın talimatlarıyla gerekli yasal işlemler başlatıldı, çalışma durduruldu.
14.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:26
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kahraman, Salda Gölü'ndeki izinsiz çalışmaya ilişkin, "Sayın Bakanımızın talimatlarıyla gerekli yasal işlemler başlatıldı, çalışma durduruldu. Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu" dedi.
Kaynak: Dunya.com