Salda Gölü'ndeki çalışma durduruldu, sorumlular hakkında işlem başlatıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Salda Gölü'ndeki çalışma durduruldu, sorumlular hakkında işlem başlatıldı - Haberler
SALDA GÖLÜ, Jandarma, Twitter, Güncel

Salda Gölü'ndeki çalışma durduruldu, sorumlular hakkında işlem başlatıldı

Salda Gölü'ndeki iş makineleri alandan çıkarıldı.

14.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:35
Salda Gölü'ndeki çalışma durduruldu, sorumlular hakkında işlem başlatıldı

Salda Gölü'ndeki iş makineleri alandan çıkarıldı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada, sorumluların görevden alındığı belirtildi. Jandarma Olay Yeri İnceleme Ekipleri de bölgede drone çekimi ve kum analizi yaparak çalışma başlattı.

"Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'ndeki iş makineleri görüntüleri sosyal medyada büyük tepki aldı. Sosyal medya platformu Twitter'da Salda Gölü'yle alakalı 30 bine yakın paylaşım yapıldı. Bu kapsamda jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri söz konusu alanın drone ile havadan görüntüsünü çekti. Ayrıca alandaki kumdan numune alınarak analiz yapıldı.

TOKİ'den açıklama

Ortaya atılan iddialara ilişkin ilk açıklama ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) geldi. TOKİ'den yapılan açıklamada, "Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşımlar yapılmaktadır. Paylaşımda yer alan görüntüler yüklenici firmanın şantiye alanı ve otopark bölümünde arazi düzenleme görüntüleri olup, koruma amaçlı oluşturulan yaklaşım mesafesinin dışında küçük bir alandır" denildi.

"Kusurlu davranış"

Açıklamada, "Bu görüntüler kamuoyu gibi bizleri de oldukça rahatsız etmiştir. Yüklenici firmaya makineli araçların inşaat alanına kesinlikle sokulmaması talimatı verilmesine rağmen bu konuda yeterli hassasiyet göstermemiştir. Yüklenici firmaya kusurlu davranışları nedeniyle gerekli maddi ve sözleşmesindeki diğer ceza hükümleri işletilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmış olup, sorumlu olan personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

"Yüzlerce yıl önce oluşmuş kum"

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şener de görüntüleri görünce alana geldiğini belirterek, "Olayı araştırdım, kum dün buradan taşınmış ve Halk Plajı dediğimiz yere dökülmüş. Döküldüğü yere bakarsanız orada aynı çeşit bir kumun olmadığını göreceksiniz. Yüzlerce yıl önce oluşmuş bu kumları orada göreceksiniz" şeklinde konuştu. - BURDUR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
'Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı' Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e sundu
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e...
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil?
Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil?
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
İstanbul Eminönü sahilinde cansız beden bulundu
İstanbul Eminönü sahilinde cansız beden bulundu
Muş'ta kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor
Muş'ta kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı
Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek
Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek
Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı
Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek
Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek
Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi
Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi
2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı
2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Yol kenarında kahvaltı yapan şahıs, nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla ayağından vuruldu
Yol kenarında kahvaltı yapan şahıs, nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla ayağından vuruldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Saruhan Oluç Özlem Zengin Lütfü Türkkan Mustafa Şentop
Magazin Emrah Simge Sağın Dilan Çıtak Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Bülent Uygun Radamel Falcao Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Kadın İstifa Instagram
Şu an buradasınız: Salda Gölü'ndeki çalışma durduruldu, sorumlular hakkında işlem başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 15:07:22. #1.14#
title