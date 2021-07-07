SALDA GÖLÜ'NDE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SALDA GÖLÜ'NDE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

SALDA GÖLÜ'NDE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SUYUNUN temizliği ve turkuaz rengiyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne, normalleşme süreciyle ziyaretler arttı.

SUYUNUN temizliği ve turkuaz rengiyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne, normalleşme süreciyle ziyaretler arttı.

Geçen yıl yaz döneminde yaklaşık 1,5 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Salda Gölü, 1 Temmuz'da kısıtlamaların kaldırılmasının ardından eski günlerine dönmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında Özel Çevre Koruma Alanı olarak ilan edilen, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'taki Jezero Krateri ile benzer mineral oluşumuna ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladığı Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve turkuaz suyu ile ilgi odağı oluyor. Türkiye'nin her yerinden ziyaretçiler, gölü görmek için Burdur'un Yeşilova ilçesine geliyor.

'Beyaz Adalar' bölgesindeki kumsala ve göle giriş, geçen yıl 15 Ekim'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla yasaklanırken, burayı görmek isteyenler, beyaz kumların bittiği noktaya yerleştirilen ahşap bariyerlerin ön kısmına kadar gelip, gölü seyredebiliyor. Salda Gölü'nün Doğanbaba, Kayadibi, Tabiat Parkı ve halk plajı bölgelerine ise girişte kısıtlama bulunmuyor. Ziyaretçiler, bu bölgelerde hem kumsala hem göle girebiliyor.

Adana'dan Salda Gölü'nü görmeye geldiğini söyleyen Altan Kula, Doğası çok güzel. Bence korunmalı sahile çöp kovaları konulabilir dedi. Antalya'dan geldiğini söyleyen Havva Doğan, Salda'ya ilk defa geldim. Çok güzel. Dediler ki Salda özelliğini kaybetmiş. Kaybetmemiş. Yağmur olmayınca biraz çekilmiş. Rahmet yağarsa daha güzel olur diye konuştu.

Ankara'dan geldiğini söyleyen Ceren Aktan, Sosyal medyadan görüyordum. Gelince de gördüm ki gerçekten anlatıldığı gibi. Hakikaten öyleymiş. Gerçekten güzel. İnşallah hep böyle temiz kalır dedi.

Eskişehir'den ailesiyle geldiğini anlatan Ceylin Naz Üstünbaş. Televizyonlarda haberlerde gördüğümüz kadar varmış. Çok güzel ifadelerini kullandı.

SALDA GÖLÜ'NDE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU
SALDA GÖLÜ'NDE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU
SALDA GÖLÜ'NDE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU
SALDA GÖLÜ'NDE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU
SALDA GÖLÜ'NDE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU
SALDA GÖLÜ'NDE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU
SALDA GÖLÜ'NDE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU
SALDA GÖLÜ'NDE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kamu işçilerine ek ödemenin ilk yarısı 16 Temmuz, diğer yarısı ise 17 Aralık'ta verilecek
Kamu işçilerine ek ödemenin ilk yarısı 16 Temmuz, diğer yarısı ise 17 Aralık'ta verilecek
Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de
Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de
Gündemde aşı olmayanlara uygulanacak yaptırımlar var: Konsere, sinemaya, maça gidemeyecekler
Gündemde aşı olmayanlara uygulanacak yaptırımlar var: Konsere, sinemaya, maça gidemeyecekler

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ahmet Kaya Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Müslüm Gürses
Spor Diego Arda Turan Fatih Terim Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SALDA GÖLÜ'NDE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 14:51:20. #1.15#

title