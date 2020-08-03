Salda Gölü'nde boğulan Suriyeli çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi
Burdur'daki Salda Gölü'nde dün boğulan 13 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tip Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.
Burdur'daki Salda Gölü'nde dün boğulan 13 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tip Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.
Denizli'den ailesiyle gezmek için geldikleri Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde boğulan Hazeh Hamamı'nın naaşı, Antalya Adli Tip Kurumuna getirildi.
Çocuğun cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Cenaze nakil aracına konulan tabutu öpen baba, yakınları tarafından teskin edilmeye çalışıldı.
Hamamı'nın cenazesi, defnedilmek üzere Denizli'ye gönderildi.
Denizli'de yaşayan Suriye uyruklu 4 aile, bayram tatilinde dün Salda Gölü'ne gitmiş, 13 yaşındaki Hazeh Hamamı, kardeşleriyle kimsenin bulunmadığı kıyıdan suya kaybolmuştu. Çocuğun cansız bedeni Antalya Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi'nce sudan çıkarılmıştı.
Kaynak: AA