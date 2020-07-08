Salda Gölü kıyısındaki kaçak yapı yıkılıyor
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Salda Gölü kıyısındaki kaçak yapı yıkılıyor

'TÜRKİYE'nin Maldivleri' olarak bilinen, Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Gölü kenarındaki kaçak yapının yıkım işlemine başlandı.

Salda Gölü kıyısındaki kaçak yapı yıkılıyor
08.07.2020 12:04 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:42

'TÜRKİYE'nin Maldivleri' olarak bilinen, Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Gölü kenarındaki kaçak yapının yıkım işlemine başlandı.

Salda Gölü kenarında yaklaşık 60 yıl önce yapılan ve izinsiz eklentilerle son halini alan, 'deprem analiz raporu' olumsuz çıkan Sultanpınarı Lokanta ve Tesisleri'nin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yıkımına başlandı. Yıkım işlemi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya 2. Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 19 Haziran 2020 tarih ve 308 sayılı kararına istinaden gerçekleştiriliyor.


Kaynak: DHA

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