Salda Gölü kıyısındaki kaçak yapı yıkıldı Salda Gölü kıyısındaki kaçak yapı yıkıldıTÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü kenarındaki izinsiz yapının yıkım işlemine başlandı.

Salda Gölü kıyısındaki kaçak yapı yıkıldı

TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü kenarındaki izinsiz yapının yıkım işlemine başlandı.

Salda Gölü kenarında yaklaşık 60 yıl önce yapılan ve izinsiz eklentilerle son halini alan, deprem analiz raporu olumsuz çıkan Sultanpınarı Lokanta ve Tesisleri'nin, Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yıkımına başlandı. Yıkım işlemi, Çevre ve Şahircilik Bakanlığı Antalya 2. Tabiat Varıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 19 Haziran 2020 tarih ve 308 sayılı kararına istinaden gerçekleştiriliyor.

Kaynak: DHA