Salda Gölü Halk Plajı'na iki ahşap cankurtaran kulesi yerleştirildi

"Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Burdur'daki Salda Gölü'ne ahşaptan, doğayla uyumlu iki cankurtaran ünitesi konuldu.

"Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Burdur'daki Salda Gölü'ne ahşaptan, doğayla uyumlu iki cankurtaran ünitesi konuldu.

Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve suyunun turkuaz rengiyle ziyaretçilerini hayran bırakan göl ve sahilde, Çevre Koruma ve Düzenleme Projesi çerçevesinde çeşitli düzenlemeler yapılıyor.

Bu kapsamda, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı dönemde hizmet vermesi amacıyla halk plajı bölgesine iki cankurtaran kulesi inşa edildi.

Yeni sezonda ziyaretçilerin can güvenliğini sağlamak için konulan kuleler, doğal dokuya uygun ahşap malzemeden üretildi.

Öte yandan, sıfır atık yönetimi kapsamında göl kenarının temiz kalması ve atıkların yerinde ayrıştırılmasını sağlamak için İl Özel İdaresince Beyaz Adalar Bölgesi ve halk plajına geri dönüşüm çöp toplama konteynerleri konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen