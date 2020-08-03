Salda' da boğulan 13 yaşındaki Hamze'nin cesedine ulaşıldı
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Salda' da boğulan 13 yaşındaki Hamze'nin cesedine ulaşıldı

Salda' da boğulan 13 yaşındaki Hamze'nin cesedine ulaşıldı Jandarma SAK ekipleri cesedi çıkarttı, aile gözyaşlarına boğldu Bayram tatili için ailesiyle birlikte geldiği Salda Gölü'de serinlemek için göle giren ve kaybolan 13 yaşındaki Hamze'nin cesedine ulaşıldı.

Salda' da boğulan 13 yaşındaki Hamze'nin cesedine ulaşıldı
03.08.2020 03:42 | Son Güncelleme: 03.08.2020 04:45

Salda' da boğulan 13 yaşındaki Hamze'nin cesedine ulaşıldı

Jandarma SAK ekipleri cesedi çıkarttı, aile gözyaşlarına boğldu

BURDUR - Bayram tatili için ailesiyle birlikte geldiği Salda Gölü'de serinlemek için göle giren ve kaybolan 13 yaşındaki Hamze'nin cesedine ulaşıldı. Jandarma Sualtı Kurtarma timi tarafından ceset sudan çıkartılırken aile gözyaşlarına boğuldu.

Denizli'de ikamet eden Suriye uyruklu 4 kişilik ailenin 13 yaşındaki oğlu, serinlemek için kardeşleri ile Salda gölüne girdi. Kardeşlerinin yanında bir anda gözden kaybolan Hamze Hamek, kardeşlerinin tüm çabalarına rağmen bulunamadı. Ailesinin ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar kaybolan Hamze'yi aramak çalışması başlattı, olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Antalya'dan çağrılan Jandarma Sualtı Kurtarma timi dalgıçları, kısa çalışmanın ardından Hamzi'nin cesedine ulaştı.

Hamze'nin cenazesi, kıyıya çıkartılıp cenaze aracına konularak Yeşilova Devlet Hastanesi Morguna götürüldü.

13 yaşındaki Hamze'nin yakınları fenalık geçirirken Jandarma ve 112 ekipleri aileye sakinleştirmek için büyük çaba gösterdi.

Kaynak: İHA

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