Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı'nda transfer

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, Yunan sporcu Georgios Bouglas'ı kadrosuna kattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından "kıta takımı" statüsünde ilan edilen Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ettiği ve Georgios Bouglas'ı kadrosuna kattığı belirtildi.

Bouglas'a başarılan dilenirken, yeni sezon öncesi kadroya yeni isimler katılacağı ve uluslararası platformda Sakarya'nın en iyi şekilde temsil edileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz