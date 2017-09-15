Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Salcano Kapadokya Bisiklet Festivali, Nevşehir'in Uçhisar beldesinde cross-country eleme yarışlarıyla başladı.





UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'da beş gün boyunca çeşitli yarışlarla sürecek olan festivale, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Rusya, İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Sırbistan'dan 500'e yakın sporcu katılıyor.



Yarışlar, cross-country eleme turlarıyla start aldı. Aynı anda 4 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda, en hızlı iki sporcu bir sonraki tura çıkmaya hak kazandı.



Sporcular, tur atlayabilmek için engelli parkurda yoğun çaba sarf etti.





Festivalin organizatörü Aydın Ayhan Güney, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kapadokya'nın toprak ve arazi yapısı nedeniyle dağ bisiklet sporu için alternatifsiz bir doğal parkur olduğunu belirterek, yarışların hem sporculara hem de izleyicilere keyif verdiğini kaydetti.



Kapadokya'nın dünyanın en güzel dağ bisikleti parkurlarından birisi olduğunu dile getiren Güney, "Birçok ülkede insanlar suni parkur yapıyorlar ama burada öyle bir şeye ihtiyacımız yok çünkü Kapadokya'nın her tarafı vadilerinden ve arazi yapısından dolayı doğal bir dağ bisikleti parkuru." dedi.



Güney, sporcuların üç gün çeşitli etaplarda sürecek yarışlarda elde edecekleri puanların ulusal ve uluslararası şampiyonalara katılmalarının önünü açacağını aktardı. Sporcuların Kapadokya'daki yarışlardan zor parkur olması nedeniyle yüksek puan elde edilebildiğini ifade eden Güney, "Buradan topladıkları puanlarla olimpiyat ve uluslararası yarışlara gidiyorlar. O yüzden bu yarış sporcular için çok önemli. Aynı zamanda sporcuların Türkiye derecelerini de etkiliyor. Kapadokya'daki yarışlar zorluk formatı nedeniyle de üst düzey yüksek puan veren yarışlardır." diye konuştu.