Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Salcano Gaziantep Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası sona erdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erikçe Macera Parkı Çocuk ve Gençlik Kamp Eğitim Merkezi'ndeki yarışta, orman yolları, patikalar ve toprak yollardan oluşan 5,4 kilometre uzunluğundaki parkurda sporcular, tur sayısına göre mücadele etti.

Dağ Bisikleti Kupası'na Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Suriye, Karadağ ve İran'dan toplamda 673 sporcu katıldı.

Elit kadınlarda Ukrayna'dan Iryna Popova, elit erkeklerde Rusya'dan Timofei Ivanov, yıldız erkekler A kategorisinde Kocaeli Brisaspor'dan Samet Bulut, yıldız erkekler B kategorisinde Çaykur Rizespor Kulübünden Emirhan Şimşek, yıldız kadınlarda Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübünden Funda Taşkın, genç kadınlar kategorisinde Karaman Ekstrem Bisiklet takımından Azize Bekar, genç erkekler kategorisinde Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Halil İbrahim Doğan, master erkekler 30 artı kategorisinde Fiberli Antalyaspor'dan Turgay Germen, master erkekler 40 artı kategorisinde Fiberli Antalyaspor'dan Haşim Köksal, master erkekler 50 artı kategorisinde Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübünden Mehmet Bozdemir birinci oldu.

Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu, dereceye giren sporculara para ödülü verdi.

Öte yandan, Salcano Bisiklet Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Akgül, bu yarışın içinde olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ve Türk bisiklet sporuna katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.