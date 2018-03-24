Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Salcano Gaziantep Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Alleben Göleti'nde düzenlenen yarışmanın startını Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek verdi.

İran, Suriye, Karadağ, Ukrayna ve Rusya'dan da sporcuların yer aldığı organizasyona, 12 branşta 673 sporcu katılıyor. Yarışlar, 3 gün sürecek.

Öte yandan, Salcano Bisiklet Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Akgül, yarış öncesi, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'ya plaket ve forma hediye etti.