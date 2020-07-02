Salçalık domatesler kurudu mu? Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu mu? Bu yıl domates ve biber fiyatları artacak mı? Bursa'nın ovalarındaki domateslerin yüzde 90'ı hastalığa maruz kaldı. Türkiye'nin salçalık domates ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan ovaların hasar görmesi sonucu Salçalık domatesler kurudu mu? Bu yıl domates ve biber fiyatları artacak mı, merak edildi.

Türkiye'nin salçalık domates ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Bursa'nın ovalarındaki domateslerin yüzde 90'ı hastalık nedeniyle zarar gördü. Peki, salçalık domatesler kurudu mu? Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu mu? Bu yıl domates ve biber fiyatları artacak mı?

SALÇALIK DOMATESLER KURUDU MU?

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçeleri Türkiye'nin salçalık domatesinin yüzde 40'ını karşılıyordu. Bu ilçelerde Türkiye'nin büyük salça fabrikaları bulunuyor. Bu yıl her zamanki gibi ürünlerini eken çiftçi hasada 15 gün kala ortaya çıkan hastalık sebebiyle domateslerinin yüzde 90'ını kaybetti. Dönümüne 5 bin lira masraf yapan üreticiler ektikleri domatesleri kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yapmasına rağmen domateslerini kurtaramadı.

BU YIL DOMATES VE BİBER FİYATLARI ARTACAK MI?

Bu ovalarda toplayacak domates kalmayınca domates fabrikaları ellerinde bulunan 3 yıllık salça stoklarının hepsini kısa sürede sattı. Bu yıl domates ve salça fiyatlarının tavan yapması bekleniyor.

BURSA'NIN OVALARINDA ÜRÜNLER KURUDU MU?

Geçtiğimiz yıl salçalık domates yetmediği için Şili'den 25 bin ton salçalık kurutulmuş domates ihraç edilmişti. Bu yıl sıkıntı sadece domateste değil salçalık biberde de hastalık çıkmış durumda. Biberler de aynı hastalıktan kurumaya başladı. Bazı üreticiler fabrikalarla anlaşmalı ektiği için domateslerini kurumaya başlamasına rağmen sökemezken anlaşması olmayan çiftçiler ise 15 gün sonra hasat ekmeyi bekledikleri domatesleri kuruması üzerine sürerek tarlasına başka ürün ekmeye hazırlanıyor. Ektikleri ürünlerini tarlada ziyaret eden üreticiler ise duygu dolu anlar yaşadı.