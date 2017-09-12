Salçalık Domates 45 Kuruş

Ülke geneline adını duyuran Çanakkale domatesi bu yıl adeta dip yaptı. Kalitesiyle adından söz ettiren Çanakkale domatesinde salçalık fiyat 45 kuruş.



Kışlık salça yapmak için domates üreticilerine akın eden vatandaşlar, kilosu 45 kuruşa kadar domates bulabiliyor. Uygun fiyata buldukları domatesleri kasa kasa evlerinin bahçesine götüren ve hazırlıklarını yapan vatandaşlar, artık salçayı kullanacakları günleri bekliyor. Vatandaşlar bu durumdan oldukça memnun.



Domates hasadına yeni başlayan üretici İbrahim Eroğlu, "45 kuruşa düşen domates fiyatı üreticiyi perişan etti. Fiyatlar bu seviyede giderse yandık. İşçi ücretlerini karşılamada zorlanıyoruz. Bir işçinin yevmiyesi 60 lira. Domatesin kilosu 45 kuruş. Bunun peresesi, gübresi, sulama bedeli, nakliyesi, ilacı, bakım masrafları var. Say say bitmez. Eş dost, yardım elini uzatmasa yandık" dedi.



78 yaşında işe gidiyor



Bayramiç'in Çiftlik Köyü'nde yaşayan 78 yaşındaki Necibe Özcan, ilerleyen yaşına rağmen yevmiyeye gittiğini ifade ederek, "78 yaşındayım. Bir canım var, bir de eşim. Başka hiç bir sosyal güvencem yok. Bir tarlam vardı o da ormana çıkarıldı. Eşim de ben de geçimimizi çalışarak sağlıyoruz. Bu yaşta çok fazla iş bulamasam da yakınlarıma yardıma gidiyorum. Onlar da bana karşılığında domates veriyor. Kışlık salçamı yapıyorum" diye konuştu.



Yıllar önce İzmir'e göç eden, Kurban Bayramı nedeniyle yakınlarını ziyaret etmek ve kışlık erzak sağlamak amacıyla köyüne geldiğini ifade eden Nihat Eroğlu ise, "Yeğenim hayvancılık ve tarım ile geçimini sağlıyor. Gel gör ki domates fiyatı 45 kuruş. İşçi bulmak zor, neredeyse imkansız gibi. Bir de 60 lira yevmiye verilince bu işin içinden nasıl çıkılır? İzmir'de domatesin kilosu 3 ila 3,5 lira arasında değişiyor. Burada ise 45 kuruş. Eşimle birlikte yeğenimin bu zor gününde ona yardım ediyoruz. Onlarda bize kışlık salça için domates veriyor" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE