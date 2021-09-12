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Salçalı Köfte Festivalinde son gün yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / Sedat Erbak - Haberler | Kültür Sanat

Salçalı Köfte Festivalinde son gün yoğunluğu Elazığ'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Salçalı Köfte Festivali son gününde de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Salçalı Köfte Festivalinde son gün yoğunluğu

ELAZIĞ - Elazığ'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Salçalı Köfte Festivali son gününde de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası koordinasyonunda valilik, belediye ve Elazığ TSO desteğiyle bu sene Geleneksel Salçalı Köfte Festivalinin 3'üncüsü düzenlendi. Elazığ'ın tanıtımına önemli katkıda bulunan festival, üç gündür devam ediyor. Alanı ziyaret eden vatandaşlar bir yandan kendilerine ikram edilen salçalı köftelerini yerken, diğer yandan düzenlenen konserlerle unutulmaz günler yaşıyor. Üçüncü gününde de vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival, ünlü sanatçı Ebru Yaşar'ın sahne almasıyla son bulacak.

Elazığ'ın gastronomisini tanıtma adına önemli bir festival gerçekleştirdiklerini belirten Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan, "3'üncü Geleneksel Salçalı Köfte Festivalinin bugün son günündeyiz. 10 Eylülde başlattığımız festivali bugün inşallah neticelendireceğiz. Festivalimiz 3 gün sürdü. Halkımızın çok yoğun bir ilgisi oldu. Gerek esnaflarımıza moral açısından gerekse alışveriş açısından güzel bir etkinlik oldu. Son gündeyiz, yine sizlerin de alanda gördüğü gibi halkın vatandaşın yoğun bir ilgisi ve talebi var. bu akşam yine ulusal sanatçı konseriyle bu yıl ki festivalimizi tamamlayacağız" dedi.

Salçalı Köfte Festivalinde son gün yoğunluğu

Salçalı Köfte Festivalinde son gün yoğunluğu

Salçalı Köfte Festivalinde son gün yoğunluğu

Salçalı Köfte Festivalinde son gün yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı / Sedat Erbak - Son Dakika Haberleri
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