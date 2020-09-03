Salça yapmak istedi,kıyma makinesine ellerini kaptırdı
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Salça yapmak istedi,kıyma makinesine ellerini kaptırdı

Salça yapmak istedi,kıyma makinesine ellerini kaptırdı Mardin'in Artuklu ilçesinde bir kişinin eli kıyma makinesine sıkıştı.

03.09.2020 20:15 | Son Güncelleme: 03.09.2020 20:19

Salça yapmak istedi,kıyma makinesine ellerini kaptırdı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde bir kişinin eli kıyma makinesine sıkıştı.İtfaiye ve AFAD ekipleri,acı çeken vatandaşın kıyma makinesine sıkışan elini sıkıştığı yerden çıkarttı.

Olay,Kabala Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre,Alattin İlan,salça yaptığı sırada elini kıyma makinesine kaptırdı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık AFAD,jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.AFAD ve itfaiye ekiplerince Alattin İlan'ın kıyma makinesine sıkışan eli uzun müdahale sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Yaralı vatandaş, ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Salça yapmak istedi,kıyma makinesine ellerini kaptırdı

Kaynak: İHA

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