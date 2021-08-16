Salça yapımı için yakılan ateş garajı yaktı
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Salça yapımı için yakılan ateş garajı yaktı

Salça yapımı için yakılan ateş garajı yaktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kula ilçesinde bir çiftlik evinin kapalı garaj kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürüldü.

Manisa'nın Kula ilçesinde bir çiftlik evinin kapalı garaj kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürüldü. Kapalı garajda bulunan mazot bidonları ile traktörün yanmasıyla etkisini artıran yangın, büyük panik yaşattı. Yangında yaklaşık 200 bin TL maddi hasar meydana geldi.

Yangın, ilçeye bağlı İbrahimağa Mahallesi'ndeki Şerif Çakır isimli şahsın çiftlik evinin kapalı garaj kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çiftlikte yaşayan aile, kapalı garajın yanında bulunan ocak kısmında salça yapmak için cam şişeleri kaynattıkları esnada garaj çatısı yüksek ısından tutuşarak yangın meydana geldi. Garajda bulunan mazot bidonları ile traktörün alevlere teslim olması ile etkisini artıran yangına önce mahalleli vatandaşlar müdahale ederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, kapalı garaj içerisinde bulunan 45 ADU 512 plakalı traktör ve ilaçlama makinesi kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebiyle yaklaşık olarak 200 bin TL zarar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları sürüyor. - MANİSA

Salça yapımı için yakılan ateş garajı yaktı
Salça yapımı için yakılan ateş garajı yaktı
Salça yapımı için yakılan ateş garajı yaktı
Salça yapımı için yakılan ateş garajı yaktı
Salça yapımı için yakılan ateş garajı yaktı
Salça yapımı için yakılan ateş garajı yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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