Salça poşetine gizlenmiş esrar ele geçirildi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehirlerarası otobüsteki bir salça poşetinde esrar maddesi ele geçirildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehirlerarası otobüsteki bir salça poşetinde esrar maddesi ele geçirildi.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde bir şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, durumundan şüphelendikleri C.T., isimli yolcunun eşyalarında arama yaptı.
C.T'nin yanında taşıdığı salça poşetine gizlenmiş halde 29 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheli, emniyet mensuplarınca gözaltına alındı.
VİDEO: Salça poşetine gizlenmiş esrar ele geçirildi