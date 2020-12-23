Salça kovasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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Salça kovasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

23.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:34

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda salça kovasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Salça kovasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Salça kovasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Salça kovasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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