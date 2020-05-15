Salça kovalarından 20 bin 250 adet uyuşturucu hap çıktı Salça kovalarından 20 bin 250 adet uyuşturucu hap çıktı Kocaeli'de uyuşturucu opesrasyonu: 4 gözaltı Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan şüpheli bir otomobilde yapılan aramalarda salça kovaları içinde saklanmış 20 bin 250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Salça kovalarından 20 bin 250 adet uyuşturucu hap çıktı Kocaeli'de uyuşturucu opesrasyonu: 4 gözaltı KOCAELİ - Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan şüpheli bir otomobilde yapılan aramalarda salça kovaları içinde saklanmış 20 bin 250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de polis ekipleri şüpheli bir otomobili takibe aldı. D-100 karayolunda durdurulan araçta yapılan aramalarda salça kovaları içerisine saklanmış halde 3 kilo 740 gram ağırlığında 20 bin 250 adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alınırken olay hakkında inceleme başlatıldı Kaynak: İHA