Salça günlerinde ilk salça Başkan'dan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Evliyalar Bölgesi'nde başlayan salça günleri etkinliğine katıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Evliyalar Bölgesi'nde başlayan salça günleri etkinliğine katıldı. Başkan Palancıoğlu salça kaynatan vatandaşları da ziyaret ederek yılın ilk salçasını da kaynattı.

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ile alanı ziyaret ederek salça günleri hakkında açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu "Hemşehrilerimizin bina altlarında ve sokaklarda salça kaynatmasını hijyenik bulmadığımız için Melikgazi Belediyesi olarak belirlediğimiz alanda salça kaynatma ve kışlık hazırlıkların yapılabilmesi adına Melikgazi Salça Günlerimiz tüm tedbirlere dikkat ederek başladı. İlçemizde iki ayrı bölgede salça kaynatma günleri düzenleyeceğiz. Salça Günleri'nde Melikgazililer zahmet çekmeden kışlık hazırlıklarını yapabilecek. Her türlü imkanı seferber ettik. Salça döneminde vatandaşlarımızdan çok fazla şikayet alıyoruz. Belediye olarak vatandaşlarımıza alanı tahsis ediyor, bu işler için gerekli olan kazan ve tuzu ücretsiz veriyoruz, aynı zamanda ücretsiz domates ve biber çekme makinesini de alanda hazır bulunduruyoruz. Alanda salça yapımı dışında hemşehrilerimiz kışlık hazırlıklarını da yapıyorlar. 27 Ağustos'a kadar Evliyalar Bölgesinde devam edecek olan salça günleri 29 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe Mahallesi'nde yapılacak. Lütfen salça kaynatmak için 0501 3872522 nolu telefonu arayarak randevu alınız. Bu kapsamda kışlık hazırlıklarını yapıp salçalarını kaynatan vatandaşlarımıza ağız tadıyla yemelerini temenni ediyorum." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA