Salavatlı Muhtarı Uymaz'dan, Başkan Çerçioğlu'na hizmet teşekkürü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Salavatlı Muhtarı Uymaz'dan, Başkan Çerçioğlu'na hizmet teşekkürü

Salavatlı Muhtarı Uymaz'dan, Başkan Çerçioğlu'na hizmet teşekkürü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Salavatlı Mahalle Muhtarı Kemal Uymaz, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden memnun olduklarını ve Salavatlı'nın belediye statüsünde olduğu dönemde bile böylesine yatırım almadığını belirtti.

Salavatlı Mahalle Muhtarı Kemal Uymaz, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden memnun olduklarını ve Salavatlı'nın belediye statüsünde olduğu dönemde bile böylesine yatırım almadığını belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin her noktasında hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve üstyapı yatırımları ile birlikte sosyal destek yardımlarını da tüm kente yayarak vatandaşlara eşit hizmet sağlanmaya devam ediyor. Sultanhisar'ın Salavatlı Mahallesi'nde ASKİ aracılığıyla içme suyu altyapı çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığınca da yol yapım işlerini sürdürüyor. Bir yandan da AYBA ekipleri ile mahalledeki ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ederek sosyal yardımlarda bulunan Büyükşehir ekipleri, hizmetlerini tek tek yerine getiriyor.

"Ben çok memnunum, vatandaşımıza da anlatıyorum"

Büyükşehir'in yaptığı hizmetlerden memnun olduklarını ve Salavatlı'nın belediye statüsünde olduğu dönemde bile böylesine yatırım almadığını belirten Salavatlı Mahalle Muhtarı Kemal Uymaz, "Belediye statüsü gidince biz bu kadar olmaz diyorduk ama fazlasını yaptılar. Burası 42 sene belediye kaldı. Zeytinlik ve incirlik yollarımız belediyeyken bile böylesine bakılmadı. Salavatlı ve Kösealan arasındaki bağlantı yolu Fen İşlerinin çalışmasıyla açıldı. Ne zaman araç desteğine ihtiyaç duysak gönderiyorlar. İçme suyu altyapı hatlarımız değiştiriliyor. Ben çok memnunum, vatandaşımıza da anlatıyorum" dedi.

"Özlem Başkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin"

Büyükşehir'in pandemi ve sonrasındaki dönemde de ekipleri ile yanlarında olduğunu belirten Muhtar Uymaz, "Berberlere, kahvecilere kuru gıda gönderildi. Maskemiz, dezenfektanımız hiç eksik edilmedi. Hasta bezine ihtiyacı olan vatandaşlarımız oluyor. Böyle ihtiyaç için aradım, kısa sürede getirip bıraktılar. İhtiyacı olan diğer kişilerde tespit edildi ve yardımları başlayacak. Özlem Çerçioğlu başkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Sadece ben değil çokça kişi başkanımızdan memnundur. Çok teşekkür ediyorum. Özlem Başkan gibi başkan bir daha gelmez, herkes bunun kıymetini bilsin" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Savunma sanayinde bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde geleceğin teknolojilerine, geleceğin araçlarına, geleceğin...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayinde bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde geleceğin teknolojilerine, geleceğin araçlarına, geleceğin...
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Savunma sanayinde bugünkü ihtiyaçları karşılamanın ötesinde geleceğin araçlarına, geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz.'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayinde bugünkü ihtiyaçları karşılamanın ötesinde geleceğin araçlarına, geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ASO 2. OSB'de) Toplam 1 milyar 600 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçen bu fabrikalar salgın döneminde 1670...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ASO 2. OSB'de) Toplam 1 milyar 600 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçen bu fabrikalar salgın döneminde 1670...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Meral Akşener Mustafa Demir Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hande Yener Demet Akalın Berdan Mardini
Spor Merve Çoban Abdullah Avcı Alex Teixeira Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Salavatlı Muhtarı Uymaz'dan, Başkan Çerçioğlu'na hizmet teşekkürü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 16:14:07. #1.15#

title