Salatasından Çıkan Canlı Kurbağayı Evcil Hayvan Olarak Sahiplendi

Amerika'nın California eyaletinde yemek yemek için restorana giden kadın salata sipariş etti. Salatası geldiğindeyse içinde canlı bir kurbağa vardı. Kurbağayı görünce şok geçiren kadın önce kustu sonra kurbağayı sahiplendi.

"ORGANİK" SALATA SİPARİŞİ VERMİŞTİ

Becky Garfinkel isimli vejetaryen kadın restorana gittiğinde organik karışık salata siparişi verdi ancak bu kadar da organik geleceğini tahmin edemedi. Salatasının içinde şüpheli bir şey fark ettiğini söyleyen Garfinkel; "Salatamın yarısını yemiştimi tam bir çatal daha alırken bir şey fark ettim ve içine baktım. Kurbağayı görünce geriye sıçradım ve 'salatamın içinde bir kurbağa var' diyerek çığlık attım."

MİDESİ KALDIRMADI

Salatasının içinde kurbağayı gören Garfinkel, koşarak banyoda yediği tüm salatayı kustu. Döndüğündeyse kocası kurbağayı salatasının içinden almış elinde tutuyordu.Garfinkel; "Kurbağa bir kaç saattir buzlukta kaldığı için zorla hareket eder durumdaydı."

SALATASINDAN ÇIKAN KURBAĞAYI SAHİPLENDİ

Tam bir hayvansever olan genç kadın kurbağayı sahiplenmeye karar verdi ve eve götürdü. Evde kertenkele besleyen kadın, kurbağayı yememesi için kapalı bir ev yaptığını söyledi. Kurbağanın onca zaman nasıl hayatta kaldığına inanamayan Garfinkel; "onu yemediğim için çok şansı, çünkü çok küçük. Onu sahiplendim, salatamda değilken çok daha tatlı görünüyor." diyor.