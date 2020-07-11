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Salatalık fiyatları tarlada düşüşe geçti

Tokat'ta örtü altı üretimi yapılan salatalığın kilogram fiyatı havaların ısınması ile birlikte ürünün bollaşması sonucu 2 liradan 60 kuruşa kadar düştü.

Salatalık fiyatları tarlada düşüşe geçti
11.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:06

Tokat'ta örtü altı üretimi yapılan salatalığın kilogram fiyatı havaların ısınması ile birlikte ürünün bollaşması sonucu 2 liradan 60 kuruşa kadar düştü.

Tokat merkeze bağlı Ulaş köyünde örtü altı tarımda üretilen salatalık 2 liradan 60 kuruşa kadar düştü. Çiftçiler borsa gibi salatalık fiyatların anlık değişmesinden yakınırken sabit fiyat uygulaması yapılmasını bekliyor. Uzun yıllardır çiftçilik yapan Metin Polat, salatalık fiyatlarının son günlerde yerlerde süründüğünü ifade ederek, "Bir günde 3 defa fiyat değişikliği görebiliyoruz. Ama emek çok fazla, sabahtan akşama kadar bir fiil seranın içinden çıkmıyoruz. Kaliteli iş yapıyoruz, insan sağlığı bizim için çok önemli. Kullandığımız ilaçlar çok pahalı, günübirlik ilaçları kullanmak zorundayız. Çünkü salatalık bir gün durup bir gün toplanan bir ürün" dedi.

Salatalık tarlada 60 kuruş ile 1 lira arasında satılıyor

Salatalık fiyatlarının anormal bir şekilde değiştiğini ileri süren Polat, "Hava çok sıcak olursa üretim çoğalıyor, fiyatlar yerlere iniyor. Hava normal olursa bu defa üretim olmuyor. Bakıyorsun ki fiyatlar alabildiğine yükseliyor. Köylünün en büyük sıkıntısı bu zaten. Biz şunu istiyoruz; sabit bir fiyat olsun. Herkes ne yaptığını bilmeli. Ama bizde şuanda bu yok. Ürünü yetiştirmek sorun değil, en önemlisi pazarlamak. Şu anda tarlada salatalık fiyatları 60 kuruş işe 1 lira arasında değişiyor. İlk çıktığında 4 lira idi. Hatta bir hafta önce 2 lira idi. Hava şartları bu kadar sıcak olursa daha da düşeceğini bekliyoruz. Çünkü üretim daha da fazlalaşacak fiyatlar aşağı doğru inecek. Markette şuan 2,5-3 lira. Fiyatlar marketlerde yüksek ama onlara da bir şey diyemiyoruz. Onlarında işçi sorunu, KDV'si, stopajı var. Marketteki fiyatta şuan çok yüksek değil" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

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