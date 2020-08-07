Salarha Tüneli'nde ışık göründü
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Salarha Tüneli'nde ışık göründü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bu kadar ekonomik sorunların yaşandığı bir dönemde koronavirüsle mücadele devam ederken Türkiye gerçekten yatırımlarını imkanlarını zorlamak suretiyle finanse ediyor ve büyümesine devam ediyor.

07.08.2020 17:48 | Son Güncelleme: 07.08.2020 17:54

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bu kadar ekonomik sorunların yaşandığı bir dönemde koronavirüsle mücadele devam ederken Türkiye gerçekten yatırımlarını imkanlarını zorlamak suretiyle finanse ediyor ve büyümesine devam ediyor." dedi.

Yazıcı, Rize Güney Çevre Yolu ile Küçükçayır-Andon yolunu birbirine bağlayacak Salarha Tüneli için düzenlenen "Işık Göründü" töreninde, Rize'de önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Ovit Tüneli'ni tamamladıklarını anımsatan Yazıcı, "Bugün burada iki tüplü olan Salarha Tünelinin, sağ taraftaki ışık göründü törenini yaptık. 'Işık göründü' önemli bir söylem. Bu tüneller çok yapıldığı için bunu biliyoruz." dedi.

Yazıcı, Salarha Tüneli'nin önemli bir proje olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Soluk borusu diye de niteleyebiliriz. Geri kalan kısmı da 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanıp hizmete girecek. Rize'de Türkiye'nin en önemli Rize-Artvin Havalimanı bitmek üzere. Dünyada sayılı bir havalimanı olacak. Ovit Tüneli'nin devamındaki yol yapımları planlamada. Çalışmalar devam ediyor. Bu kadar ekonomik sorunların yaşandığı bir dönemde koronavirüsle mücadele devam ederken Türkiye gerçekten yatırımlarını, imkanlarını zorlamak suretiyle finanse ediyor ve büyümesine devam ediyor."

Salarha Tüneli'nde ışık göründü

Kaynak: AA

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