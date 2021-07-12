Salamura bidonundan tarihi eser çıktı
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Salamura bidonundan tarihi eser çıktı

Salamura bidonundan tarihi eser çıktı
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Aktemur - Haberler | Güncel

ARDAHAN'da jandarmanın ihbar üzerine yolcu otobüsünde yaptığı aramada, salamura bidonuna gizlenmiş tarihi eserler ele geçirdi.

ARDAHAN'da jandarmanın ihbar üzerine yolcu otobüsünde yaptığı aramada, salamura bidonuna gizlenmiş tarihi eserler ele geçirdi.

Manisa'dan Ardahan'a otobüsle tarihi eser gönderildiği ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı KOM şube ekipleri, kent girişinde durdurduğu otobüsün bagajında arama yaptı. Aramada yaprak salamurası bidonuna gizlenen, poşet içinde 507 sikke ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi. Yapılan ilk incelemede eserlerin Demir ve Orta Çağ dönemine ait olduğu bildirildi. 


Salamura bidonundan tarihi eser çıktı
Salamura bidonundan tarihi eser çıktı
Salamura bidonundan tarihi eser çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Aktemur

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