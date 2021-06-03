Salahattin Kaplan, halı sektörünün sıkıntılarını gündeme taşıdı

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılarak Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a halı sektörünün yaşadığı sıkıntıları anlattı.

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılarak Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a halı sektörünün yaşadığı sıkıntıları anlattı. Kaplan, özellikle ABD, Azerbaycan ve Sudi Arabistan'da yaşanan sıkıntıları gündeme taşıyarak sektör adına destek istedi.

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Mayıs 2021 döneminde Türkiye genelinden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 109,4'luk artışla 245 milyon 476 bin dolar olarak gerçekleştiğini açıklayarak halı ihracatçılarını kutladı. TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a halı sektörünün yaşadığı sıkıntıları da anlattı. Kaplan, özellikle ABD, Azerbaycan ve Suudi Arabistan'da yaşanan sıkıntıları gündeme taşıyarak sektör adına çözüm istedi. TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, sektörle ilgili sorunları dile getirdiğini ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un gündeme taşıdığı sorunların çözümü için ellerinden gelenleri yapacaklarını ifade ettiğini belirtti.

Kaplan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a sektörümüzle ilgili sorunları anlattık. Özellikle ABD, Suudi Arabistan ve Azerbaycan'da yaşadığımız sıkıntılara dikkat çektik. Ticaret Bakanımız ABD'nin uyguladığı yüksek verginin altı ay ertelendiğini ve bu süreç içerisinde tamamen ortadan kaldırılması için temasların devam ettiğini söyledi. Diğer taraftan Azerbaycan'la ihracatımızda vergilerin sıfırlanacağını, bu yönde çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Ticaret Bakanımız Mehmet Muş Suudi Arabistan ilgili sorunların çözümü için de çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Önümüzdeki günlerde bu konuların sorun olarak tamamen gündemimizden kalkmasını diliyorum" dedi.

"2021 hedeflerimizi rekorlarımızla aşacağız"

Türkiye'nin halı ihracatında önemli bir yere geldiğini ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Mayıs 2021 döneminde yüzde 109,4'luk artışla 245 milyon 476 bin dolarlık halı ihracatının Türkiye genelinden gerçekleştirildiğini, yılın ilk beş aylık sürecinde ise toplam 1 milyar 319 milyon 570 bin dolarlık halı ihracatına imza atıldığını ifade ederek halı üretici ve ihracatçılarını kutladı. Dünya genelinde yaşanan sıkıntılara, hammadde ve üretimdeki artışlara rağmen halı üretici ve ihracatçılarının önemli bir görevi yerine getirerek sürdürülebilir ihracata imza attığını da ifade eden Başkan Kaplan, 2021 yılsonu hedeflerini aşacaklarına inandıklarını da sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı