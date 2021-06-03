Salahattin Kaplan, halı sektörünün sıkıntılarını gündeme taşıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Salahattin Kaplan, halı sektörünün sıkıntılarını gündeme taşıdı

Salahattin Kaplan, halı sektörünün sıkıntılarını gündeme taşıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılarak Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a halı sektörünün yaşadığı sıkıntıları anlattı.

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılarak Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a halı sektörünün yaşadığı sıkıntıları anlattı. Kaplan, özellikle ABD, Azerbaycan ve Sudi Arabistan'da yaşanan sıkıntıları gündeme taşıyarak sektör adına destek istedi.

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Mayıs 2021 döneminde Türkiye genelinden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 109,4'luk artışla 245 milyon 476 bin dolar olarak gerçekleştiğini açıklayarak halı ihracatçılarını kutladı. TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a halı sektörünün yaşadığı sıkıntıları da anlattı. Kaplan, özellikle ABD, Azerbaycan ve Suudi Arabistan'da yaşanan sıkıntıları gündeme taşıyarak sektör adına çözüm istedi. TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, sektörle ilgili sorunları dile getirdiğini ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un gündeme taşıdığı sorunların çözümü için ellerinden gelenleri yapacaklarını ifade ettiğini belirtti.

Kaplan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a sektörümüzle ilgili sorunları anlattık. Özellikle ABD, Suudi Arabistan ve Azerbaycan'da yaşadığımız sıkıntılara dikkat çektik. Ticaret Bakanımız ABD'nin uyguladığı yüksek verginin altı ay ertelendiğini ve bu süreç içerisinde tamamen ortadan kaldırılması için temasların devam ettiğini söyledi. Diğer taraftan Azerbaycan'la ihracatımızda vergilerin sıfırlanacağını, bu yönde çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Ticaret Bakanımız Mehmet Muş Suudi Arabistan ilgili sorunların çözümü için de çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Önümüzdeki günlerde bu konuların sorun olarak tamamen gündemimizden kalkmasını diliyorum" dedi.

"2021 hedeflerimizi rekorlarımızla aşacağız"

Türkiye'nin halı ihracatında önemli bir yere geldiğini ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Mayıs 2021 döneminde yüzde 109,4'luk artışla 245 milyon 476 bin dolarlık halı ihracatının Türkiye genelinden gerçekleştirildiğini, yılın ilk beş aylık sürecinde ise toplam 1 milyar 319 milyon 570 bin dolarlık halı ihracatına imza atıldığını ifade ederek halı üretici ve ihracatçılarını kutladı. Dünya genelinde yaşanan sıkıntılara, hammadde ve üretimdeki artışlara rağmen halı üretici ve ihracatçılarının önemli bir görevi yerine getirerek sürdürülebilir ihracata imza attığını da ifade eden Başkan Kaplan, 2021 yılsonu hedeflerini aşacaklarına inandıklarını da sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Salahattin Kaplan, halı sektörünün sıkıntılarını gündeme taşıdı
Salahattin Kaplan, halı sektörünün sıkıntılarını gündeme taşıdı
Salahattin Kaplan, halı sektörünün sıkıntılarını gündeme taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,62'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,62'den işlem görüyor
İsviçre, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı
İsviçre, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Ziya Selçuk Hasan Polatkan Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Demet Evgar Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Merih Demiral Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Salahattin Kaplan, halı sektörünün sıkıntılarını gündeme taşıdı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 14:07:00. #1.14#

title