Mohamed Salah'ın Annesi, Mısır Federasyonu Yetkilisi Tarafından Tehdit Edildi

Mohamed Salah, Mısır Futbol Federasyonu'nu eleştirdi, federasyon yetkilisi oyuncuyu ülkede yaşayan annesi üzerinden tehdit etti.

SALAH, MISIR FUTBOL FEDERASYONU İLE SORUN YAŞADI

Mısır'ın yıldız futbolcusu Mohamed Salah ile ülkenin futbol federasyonu arasında tartışma çıktı. Liverpool forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, öncelikle Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında kampta pek çok sıkıntı yaşadıklarını ve bunun başarısız performanslarında payı olduğunu söyledi. Ayrıca hak ettiği imaj haklarının kendisine ödenmediğine yönelik de federasyona tepki gösterdi.

"NE DEMEK İSTEDİĞİMİ ANLAYAN ANLADI"

Futbolcunun ifadeleri yetkilileri kızdırdı. Mısır Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Khaled Lateif yıldız futbolcuyu annesi üzerinden tehdit etti. "Kendisi şu an yurt dışında ve tabii orada söylemek istediği her şeyi söyleyebilir. Salah'ı annesinin hala burada Mısır'da olduğu konusunda uyarmak isterim. Ne demek istediğimi anlayan anladı" dedi.