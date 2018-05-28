Salah'ı Sakatlayan Sergio Ramos'un Ceza Alması İçin İmza Kampanyası Düzenlendi
Şampiyonlar Ligi finalinde Muhammed Salah'ı sakatlamasıyla gündeme oturan Sergio Ramos'un ceza alması için imza kampanyası düzenlendi.
UEFA Şampiyonlar Liginde zafer üst üste 3. kez Real Madrid'in oldu. Unutulmaz finalde Karius'un hataları, Gareth Bale'in unutulmaz golü ve Muhammed Salah'ın dramatik sakatlığı ön plana çıktı.
İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI
Real Madrid'in istikrar oyuncusu Sergio Ramos'un Liverpool'un yıldızı MuhammedSalah'a yapmış olduğu faul çok konuşuldu. Ramos'un Mısırlı oyuncuyu kasıtlı olarak sakatladığı gerekçesiyle ceza alması için imza kampanyası başlatıldı. Real Madrid'in 3-1 kazandığı maçta Salah, Ramos'la girdiği ikili mücadele sonrasında omzundan sakatlanarak oyuna devam edememişti. Pozisyon sonrasında Ramos, futbol kamuoyunun tepkisini çekerken, 'Muhammed Salah Abdel-Hakeem' adlı bir kullanıcı, çeşitli istekler için kampanya organize edilen 'change.org' üzerinden İspanyol oyuncunun FIFA ve UEFA nezdinde cezalandırılmasını talep eden bir imza kampanyası başlattı.
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KESİNLİKLE CEZA ALMALI KASITLI YAPTI BİDE POZİSYONDA ABARTILACAK BİŞEY YOK DİYORCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bilerek ve isteyerek yapıldığı aşikar. Bu bir müslüman futbolcuya yapıldığı için kart dahi görmedi. Ramos gibi hain futbolcular, sahadan men edilmeli. Yoksa daha çok sakatlanmalar olur.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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tabi ki de ceza almalı kasıtlı yaptıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Cezalandırılsın. Adamın resmen kolunu bırakmadı. SakatladıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Cezalandırılırsa sevinirimCevap Yaz 7 Yayından Kaldır