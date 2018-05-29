Liverpoollu Salah'ı Sakatlayan Ramos'a 1 Milyar Euroluk Dava

Mısırlı avukat, Dünya Kupası öncesi Salah'ı sakatlayan Sergio Ramos'u FIFA'ya şikayet edip, "Mısır halkına zarar verdiği" gerekçesiyle 1 milyar euroluk tazminat davası açtı.

Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Muhammed Salah, Mısır'da gündemden düşmüyor. Mısıtlı avukat Bassem Wahba, Salah'ı sakatlayan Sergio Ramos'a tazminat davası açtı.

Mısırlı avukat, Sergio Ramos'u FIFA'ya şikayet ederek, 'fiziksel ve psikolojik' darp nedeniyle 1 milyar euroluk tazminat davası açtı.

"KASTEN SAKATLADI, MISIR HALKINA ZARAR VERDİ"

Mısır televizyonuna konuşan Wahba, "Ramos, kasıtlı olarak Salah'ı sakatladı ve bu hareketi için bir ceza almalı. Dosyalarımı hazırladım ve FIFA'ya şikayette bulundum. Ramos'un fiziksel ve psikolojik olarak Salah ve Mısır halkına verdiği zarar için 1 milyon Euro tazminat davası açıyorum" dedi.

Kaynak: Skorer

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YORUMLAR (19)

  • FATİH:
    Bırakın boş işleri . bi halt olmaz avukat reklamını yapıyo. Ya bi de yorum var oruç tutmadı diye sakatlandı diye. ALLAH aşkına yapmayın böle yorumlar Güzel dinimizden soğutmayın elalemi. O yorumu yazan herşeyini 4-4 lük mü yaşıyo. Salahın yaptığı hayırların milyonda 1 ini bile yapmıyo bazı salahı kötüleyen yorum sahipleri
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