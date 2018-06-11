Mısırlı Mohamed Salah Sakatlığı Atlattı, Binlerce Taraftarın Önünde Antrenmana Çıktı

Mısır Milli Takımı, Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na gitmeden önceki son antrenmanını, binlerce taraftarının önünde gerçekleştirdi.

Kahire'deki antrenman öncesi, sahanın ortasında milli takım oyuncularının fotoğraflarının yer aldığı koreografi gösterildi. Antrenmanda en büyük ilgiyi, Liverpool'un yıldız oyuncusu Mohamed Salah gördü.

"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

24 yaşındaki oyuncunun adının anons edilmesiyle tribünlerdeki coşku doruğa ulaştı. Topla antrenmanlara başlayan yıldız oyuncu, "Kendimi çok daha iyi hissediyorum ve Dünya Kupasında maç kaçırmayacağım" ifadesini kullandı. Salah, Şampiyonlar Ligi finalinde omzundan sakatlanmış ve kupayı kaçırmasından korkulmuştu.