Mısırlı Mohamed Salah Sakatlığı Atlattı, Binlerce Taraftarın Önünde Antrenmana Çıktı
Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığı sakatlıkla taraftarları korkutan Mohamed Salah, Dünya Kupası turnuvası öncesi yapılan antrenmanda sahaya çıktı.
Mısır Milli Takımı, Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na gitmeden önceki son antrenmanını, binlerce taraftarının önünde gerçekleştirdi.
Kahire'deki antrenman öncesi, sahanın ortasında milli takım oyuncularının fotoğraflarının yer aldığı koreografi gösterildi. Antrenmanda en büyük ilgiyi, Liverpool'un yıldız oyuncusu Mohamed Salah gördü.
"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"
24 yaşındaki oyuncunun adının anons edilmesiyle tribünlerdeki coşku doruğa ulaştı. Topla antrenmanlara başlayan yıldız oyuncu, "Kendimi çok daha iyi hissediyorum ve Dünya Kupasında maç kaçırmayacağım" ifadesini kullandı. Salah, Şampiyonlar Ligi finalinde omzundan sakatlanmış ve kupayı kaçırmasından korkulmuştu.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (3)
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İddia ediyorum , Dünya Kupası maçlarında 1 gol bile atamazCevap Yaz 1 3 Yayından KaldırS.A: BANADA ÖYLE GELİYORYA BAKALIM2 1 Yayından Kaldır
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bze ne yaaa salaktann..Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır