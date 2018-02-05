Salah Abdeslam: Paris Saldırılarının Zanlısı Belçika'da Mahkemeye Çıkıyor

2015 Paris saldırılarının yaşayan tek zanlısı Salah Abdeslam, bugün Belçika'da yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkacak.

Abdeslam, Belçika'da saklanırken polisle silahlı çatışmaya girmekten hakim karşısında olacak.

Paris saldırısından dört ay sonra Brüksel'de yakalanan Abdeslam'ın Fransa'da 2020'den önce mahkemeye çıkarılması beklenmiyor.

Paris'te bir konser salonuna, stadyuma, restoranlara ve barlara silahlı saldırganlar ve intihar bombacılarıyla düzenlenen saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Saldırganlar arasında intihar eylemi düzenleyen Abdeslam'ın kardeşi Brahim de vardı.

Fransız savcılar, 28 yaşındaki Salah Abdeslam'ın da saldırılarda önemli bir rol oynadığına inanıyor, ancak Abdeslam'ın soruşturmayı yürütenlerle işbirliğine gitmediği kaydediliyor.

Bugün başlayacak davada, Abdeslam ve işbirlikçisi olduğu tahmin edilen 24 yaşındaki Sofian Ayari, yasa dışı silah edinme ve polisleri öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla karşı karşıya olacaklar.

Abdeslam 2016 yılının Mart ayında Brüksel'de kaldığı evde polisle girdiği silahlı çatışmanın ardından yakalanmıştı

İkili, suçlu bulunmaları halinde 40 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olacaklar.

Faslı bir ailenin çocuğu olan Fransa vatandaşı Abdeslam, Brüksel'deki mahkemeye yoğun güvenlik önlemleri altında getirilecek.

Duruşmanın görüleceği mahkeme binasını 200 polis koruyacak.