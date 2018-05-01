İngiltere Futbol Yazarları Birliği, Salah'ı Yılın Futbolcusu Seçti
İngiltere Futbol Yazarları Birliği, Liverpool'da bu sezon çıktığı 34 maçta 31 gol atan Mısırlı yıldız Salah'ı yılın futbolcusu seçti.
İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), Premier Lig ekibi Liverpool'un Mısırlı golcüsü Muhammed Salah'ı yılın futbolcusu seçti.
FWA'dan yapılan açıklamaya göre, Liverpool'un 25 yaşındaki oyuncusu Salah, 400'den fazla gazetecinin katıldığı oylamada rakiplerini geride bırakarak yılın futbolcusu seçildi. Salah, 1948'den bu yana verilen ödülü kazanan ilk Afrikalı futbolcu olarak tarihe geçti.
DE BRUYNE İKİNCİ, HARRY KANE ÜÇÜNCÜ OLDU
Oylamada Manchester City'den Belçikalı Kevin de Bruyne ikinci, Tottenham'dan İngiliz Harry Kane ise üçüncü oldu.
Salah, geçen ay İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından da yılın futbolcusu ödülüne layık görülmüştü.
34 MAÇTA 31 GOL ATTI
Liverpool formasıyla bu sezon Premier Lig'de 34 maçta görev yapan Salah, 31 gol attı. Salah, tüm kulvarlarda ise çıktığı 48 maçta 43 gol kaydetti ve 15 asist yaptı.
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o kadarda abartmaya gerek yok tamam baya iyi bi sezon geçirdi ama ronaldoyla messi her sezon aynı şeyi yapıyor bu sezon hele ronaldo çok iyi işler yapıyor bu kadar ünlü olmasının sebebi aniden çıkış yaptığı ve insanların yeni yüz görmek istedikleri için.Fakat yılın futbolcusu yıldız futbolcudur salah daha realmadrid ile karşılaşmadı asıl önemli olan bu maçlarda büyüklüğünü göstermek ronaldoyu ve messiyi bu kadar iyi yapan bu maçlarda oyunu değiştirmeleridir...Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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HELAL OLSUN BE SANACevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır