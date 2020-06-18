Salacak kıyısı yeniden düzenlenecek
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Salacak kıyısı yeniden düzenlenecek

Özellikle günbatımındaki eşsiz manzarası nedeniyle büyük ilgi gören Salacak kıyısı yeniden düzenlenecek.

Salacak kıyısı yeniden düzenlenecek
18.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:43

Özellikle günbatımındaki eşsiz manzarası nedeniyle büyük ilgi gören Salacak kıyısı yeniden düzenlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Salacak Kıyısını yeniden düzenlemek için tasarım yarışması açtı.

İBB'nin Üsküdar Salacak kıyısını yeniden düzenlemek için açtığı tasarım yarışması, Resmi Gazete'de yayınlanarak ilan edildi. Yarışmada ilk üçe girecek olan tasarım projelerine 150'şer bin TL ödül verilecek. Mansiyon alacak 5 tasarım proje ise 50'şer bin TL ile ödüllendirilecek.

Resmi Gazete'de yer alan ilanda  "Salacak Kıyısı Tasarım Yarışması"nın şekli ve türü şöyle tanımlandı: "4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, kentsel tasarım yarışmasıdır." denildi

Yarışmanın koşulları

Yarışma alanının Üsküdar Aziz Mahmut Hüdayi, Salacak ve Selimiye mahalleleri içinde yer aldığı ve işin konusunun sınırları belirlenen Salacak kıyısının tasarlanması olduğu belirtilen ilanda, yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şöyle belirlendi.

" • TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın şehir plancısı, TMMOB Mimarlar Odası'nın mimar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası'nın peyzaj mimarı ve meslekten men cezalısı durumunda olmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak.

 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipteki bir üyenin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak. • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak."

Tasarım yarışmasının takvimi

• Yarışmanın İlanı: 18 Haziran 2020,

• Son Soru Sorma Tarihi: 9 Temmuz 2020,

• Yanıtların İlanı: 13 Temmuz 2020,

• Projelerin Son Teslim Tar: 1 Eylül 2020,

• Jüri Değer Başlangıç Tarihi: 11 Eylül 2020,

• Kolokyum ve Ödül Töreni: 9Eylül 2020,

 Jüri Üyeleri Danışman Jüri Üyeleri

 • Ekrem İMAMOĞLU, İBB Başkanı

 • Mehmet ÇAKILCIOĞLU, İBB Genel Sekreter Yardımcısı

 • İhsan YILMAZ, İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanı V.

 • Sunay AKIN, Yazar - Müzeci - Tiyatro Oyuncusu

 • Ömer YILMAZ, İPA Yarışmalar Koordinatörü Asli Jüri Üyeleri

 • Evren BAŞBUĞ, Mimar

 • Can ÇİNİCİ, Mimar

 • Ahmet Zekai GÖRGÜLÜ, Şehir Plancısı

 • Ersen GÜRSEL, Mimar (Jüri Başkanı)

 • Ceyda ÖZBİLEN, Peyzaj Mimarı

  Raportörler

 • Çetin BAYAZİT, İnşaat Mühendisi

 • Başak ÇELİK, Mimar - İPA Yarışmalar

 • Gökhan GÜL, İnş. Mühendisi


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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